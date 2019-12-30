煽動顛覆國家政權罪成　成都秋雨教會牧師王怡判囚9年

中國四川省成都市中級人民法院12月30日發布公告稱，王怡因煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪，被判處有期徒刑9年。 王怡是中國家庭教會「成都秋雨之福教會」主任牧師，曾被評為「最具影響力的公共知識分子」之一，被捕至今已一年多。

王怡（左）與妻子（右）蔣蓉生活照。（Twitter@BobFu4China）

就在前幾天，外界盛傳王怡已遭秘密開庭審判。但根據成都法院網上公告，成都市中級人民法院30日對王怡案一審公開宣判，以煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪數罪併罰，判處王怡有期徒刑9年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

2018年12月9日，中國家庭教會「成都秋雨之福」教會100多名成員遭到拘捕，教會主任牧師王怡也在同月14日被批准逮捕。時至今年11月，他被成都中院以涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪名起訴。

王怡的妻子蔣蓉同樣被控涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，在指定居所監視居住6個月期滿後，6月10日獲得保釋。

曾被評為「最有影響力的公共知識分子」之一

今年46歲的王怡畢業於四川大學法學院，後任教於成都大學。青年時代的王怡，曾創立主持憲政網絡論壇，研究中國憲政轉型。由於經常發表文章政論文章，2004年曾被中國當時以敢言著稱的南方系媒體《南方人物周刊》評為「最有影響力的公共知識分子」之一。

在這份名單中，有曾經任職《中國青年報》的記者盧躍剛、中國經濟學者茅於軾、著名律師張思之，政治學學者劉軍寧、朱學勤、徐友漁、詩人北島、搖滾歌手崔健，《財經》雜誌創辦人胡舒立，法律學者賀衛方等。在介紹王怡時，《南方人物周刊》稱他為「第一個從互聯網走進公共領域的知識分子」。

資料顯示，「秋雨之福」教會在2005年創辦之初，只是王怡與太太蔣蓉開辦的基督徒家庭聚會。2008年，「秋雨之福」教會正式成立，到2017年，「秋雨之福」教會已經發展出兩間獨立堂會，信徒據報有500人。