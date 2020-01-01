山東艦與美國林肯號航母南海「偶遇」　分析：未來或越來越多

美國社交媒體推特（Twitter）上流傳的一張衛星照片顯示，在2019年聖誕節當天，剛剛服役的解放軍「山東艦」航母編隊，在準備北上前往台灣海峽途中，在南海與美國海軍的「林肯號」航母編隊「偶遇」。 相關衛星照片顯示，面對美軍「林肯號」，「山東艦」航母編隊組成三角隊形，由3艘戰艦護衛位於C位的山東艦。台灣《自由時報》道，這張衛星照片疑似由中國的「高分三號」衛星拍攝。

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據早前報道，山東艦在12月26日在編隊艦艇護衛下由南而北通過台灣海峽。

海上航行動態信息顯示，「林肯」號最遲在12月24日進入南海，編隊中還有1艘導彈巡洋艦「切斯勞維爾」號（CG-62）和「理查德-伯德」號乾貨彈藥補給船。

雖然「林肯」號是計劃從印度洋返回日本佐世保基地，途徑南海，但中美在南海較量不斷的背景下，「林肯」號和山東艦在這片海域相遇，並不令人意外。

根據公開資料顯示，「林肯號」航母排水量破10萬噸，而「山東艦」不到7萬噸；「林肯號」艦載機數量達90架，彈射器發射起飛，而「山東艦」艦載機36架，採滑躍起飛；另外在動力部分，「林肯號」由核反應堆驅動，「山東艦」則為常規動力。

而在附近海域還有預計前往印度洋的解放軍海軍第34批護航編隊，該編隊由銀川艦、運城艦，以及綜合補給艦微山湖艦組成。

據美國海軍學會（USNI）網站的報道顯示，美軍林肯號航母編隊完成中東地區戰備部署後，大約在2019年12月23日通過馬六甲海峽，進入南海，到12月30日已經航行到菲律賓以東海域。

北京和華盛頓均沒有發布兩國航母南海相遇的消息。不過，官媒《環球時報》引述軍事分析人士指出，兩國航母在同一海域相遇也並沒有可能，而且隨着中國航母數量的不斷增長，以及越來愈多奔赴遠洋，未來中美航母在同一海域相遇的機會會越來越多。