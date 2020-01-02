美研究報告：去年中國赴美留學生人數增長率十年最低

美國智庫移民政策研究所近日公布的數據顯示，2018財年美國有關機構簽發的留學簽證總數為78.1萬個，佔全部非移民簽證的10%，與3年前相比下降了兩成多。相較於2015財年，2018財年中國學生獲得的留學簽證數量下降了54%。 而據美國國際教育協會發布的《美國門戶開放報告》，2018年至2019年中國赴美留學生人數的增長率跌至1.7%，為10年來最低。

有分析稱，由於美國政府政策的原因，一些處於碩士或博士階段的中國留學生拿不到簽證，尤其是高精尖專業的學生最受影響，這給大家心裏蒙上了一層陰影。

在中國赴美留學生人數下跌的同時，美國國際學生新入學人數連續三年下滑。對此，美國國務院負責學術項目的副助理國務卿卡洛琳·卡薩格蘭德（Caroline Casagrande）曾於2019年11月18日在記者會上表示，赴美留學生人數出現下滑的原因主要是美國大學學費昂貴。

她同時表示，美國務院正在做很多努力鼓勵中國學生赴美國留學，例如派出代表團到中國宣講等，「美國希望中國學生來留學」。

中美教育界人士則將矛頭指向美國簽證政策變化。美國國際教育工作者協會公共政策主管雷切爾·班克斯（Rachel Banks）表示，造成美國高校國際學生數量增長放緩的原因有很多，但主要是美國現任政府的政策和言論影響所致。

中國專家李海東認為，美國校方有強烈意願吸引中國學生赴美學習，可惜美國當前政治出現比較嚴重的問題。

（新華社）