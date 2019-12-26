【滅門慘案】16年前殺福岡一家四口　原中國留學生在日被執行死刑

據共同社消息，今天（26日）上午有一名死囚被執行死刑。這名死刑犯為2003年在福岡市殺害一家四口的中國籍男子魏巍，他被指控搶劫殺人以及遺棄屍體等罪行。日媒稱，這是日本今年以來第3次執行死刑。

被殺害的日本家庭4人遺體在福岡縣博多灣被發現。（西日本電視台截圖）

2003年6月20日，4具遺體在福岡縣博多灣被發現，遺體手上戴着手銬並綁上啞鈴，頸部有繩索勒痕。警方調查後確認，4具遺體分別為居住在附近的松本真二郎夫婦及其一子一女。警方根據現場附近的目擊者證言以及在現場發現的犯罪工具，鎖定疑犯為中國留學生楊寧、王亮和魏巍為疑犯。

上述3人中，楊寧與王亮作案後潛逃回國。王亮回國後採用假名在遼寧遼陽打工，由於其日常開銷甚大，遭到懷疑並被舉報。王亮被警方傳喚後，交代其在日本殺害一家四口的犯罪事實，並供出其同夥楊寧與魏巍，楊寧於此之後被抓獲歸案。而魏巍則於2003年8月被日本警方拘捕，並於翌年1月遭到起訴。

楊寧與王亮分別被中國法庭判處死刑和無期徒刑。（NHK截圖）

2005年1月，遼陽中院對楊寧與王亮一審宣判，以故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪數罪併罰，判處楊寧死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，由於王亮在被傳喚後主動交代罪行，並交代出同夥，有自首與重大立功表現，故被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。被告人在判決後提出上訴，但於二審遭駁回並維持原判。同年7月12日，楊寧在遼寧省被執行死刑。

2005年5月19日，福岡地方裁判所對魏巍進行宣判，判處其死刑。2010年魏巍提起上訴，以其並非此案主犯為理由，希望免於死罪，2011年10月20日，最高裁判所第一小法庭（白木勇裁判長）駁回其上訴，死刑確定。2019年12月26日，法務大臣森雅子簽署執行命令，魏巍在福岡拘留所被執行死刑。

（綜合報道）