騰訊基金會「科學探索獎」　今年首接受港澳青年科學家報名

由騰訊公益慈善基金會聯同多名科學家發起設立的「科學探索獎」，2020年申報工作正式啟動。今年首次把申報範圍擴大至港澳地區。

「科學探索獎」首接受港澳青年科學家報名。（官方網站）

「科學探索獎」是騰訊於 2018 年11月宣布的項目，由旗下騰訊基金會於2019年捐贈10億元（人民幣，下同）啟動資金，騰訊創辦人馬化騰與北京大學教授饒毅，聯同楊振寧、毛淑德、何華武、鄔賀銓等科學家共同發起設立。

該獎項去年（2019年）正式成立時，提名範圍僅限於中國內地，今年（2020年）則擴大至港澳地區。據官方介紹，「科學探索獎」將遴選出50名年齡不超過45歲、在中國內地及港澳地區工作的青年科技工作者。每位獲獎者將連續5年獲得總計300萬元資金，獎勵領域包括基礎科學方面的數學物理學、生命科學、天文和地學、化學新材料，以及前沿技術方面的信息電子、能源環保、先進製造、交通建築、前沿交叉共九大領域。

「科學探索獎」是騰訊於 2018 年11月宣布的項目。（官方網站）

「科學探索獎」執行委員會新聞稿指出，港澳地區擁有一批在全國乃至全球具有重要影響力的高校、科研院所。「科學探索獎」擴大到港澳地區，是鼓勵青年科研人才探索和創新，並促進中國內地以及港澳地區的青年科學家交流。

執行委員會相關負責人亦表示，獎項擴大到港澳地區，希望有利於吸引全球範圍內的青年科研人才來大灣區發展事業，這一舉措也一定有利於大灣區青年科學家的學術交流，增強大灣區創新要素的吸引力，建設好國際科技創新中心。

即日起至2020年4月15日24時，申報者可以根據相關指引，通過「科學探索獎」官方網站申報。評審工作將在2020年5月正式開始，並於2020年9月通過官方渠道公佈獲獎名單，頒獎典禮將於2020年11月份舉行。