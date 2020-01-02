傳中方叫停滬倫通　外交部：望英方為各領域務實合作創造適宜條件

英國《路透社》消息指，由於中國與英國政治關係緊張，滬倫通計劃暫時被叫停。 中國外交部發言人耿爽2日對此消息並未予以正面證實，但他表示，希望英方為中英各領域的務實合作順利開展創造適宜條件。

在今日（2日）的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽並未確認滬倫通是否被叫停的消息，也並未解釋原因。

他僅表示，希望英方能為中國企業赴英投資提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境，為中英各領域的務實合作順利開展創造適宜條件。

據《路透社》1月2日報道引述5名消息人士指出，隨著中英關係日趨緊張，中方暫停滬倫通計劃。

知情人士指出，受到政治因素影響，所有涉及滬倫通的潛在交易已被叫停。其中2名知情人士指出，與英國政府對待香港反修例示威立場有關，另1名知情人士則指出，與英國領事館前職員鄭文傑被捕有關。

滬倫通在去年5月開通，華泰證券（上海﹕601688）（6886）成為首家在英國發行全球預託憑證（GDR）的內地上市公司，國投電力（600688）原被視為第二家發行GDR的A股上市公司。不過國投電力的申請已延遲，公司指出與市況有關，報道卻引述5名知情人士指出，與北京叫停滬倫通計劃有關；中國太保（601601）（2601）原訂於在今年首季成為下一季發行GDR的上市公司，但是已停頓。