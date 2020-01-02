中共十九大後　習近平第三度發布軍隊開訓動員令

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月2日簽署中央軍委2020年1號命令，向全軍發布開訓動員令。 這是中共十九大後，習近平第三次對軍隊開訓動員令。在數次訓動員令中，屢次強調「軍事訓練的戰略地位，能打仗打勝仗的核心職能，練兵備戰的主業主責等。」

習近平上台後加緊軍改步伐。圖為2019年10月1日國慶節，習近平在慶祝中華人民共和國成立70周年閲兵式上檢閲軍隊。（Reuters）

此次訓動員令全文如下：

2020年，全軍要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，強化當兵打仗、帶兵打仗、練兵打仗思想，緊盯強敵對手，大抓實戰化軍事訓練，保持高度戒備狀態，確保召之即來、來之能戰、戰之必勝。

突出以戰領訓，研透作戰任務、作戰對手、作戰環境，加強實案化訓練，加強使命課題專攻精練，加強應急應戰訓練，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭。

突出體系練兵，強化聯合指揮訓練，強化軍兵種互為條件訓練，強化新領域新力量融入作戰體系訓練，強化軍地聯訓，加大訓練科技含量，加大戰備拉動力度，提高體系作戰能力。

突出對抗檢驗，加強指揮對抗、實兵對抗、體系對抗，創新對抗方式方法，完善檢驗評估體系，實際檢驗作戰概念、作戰方案、作戰指揮、作戰力量、作戰保障，促進備戰工作落實。

突出打牢基礎，嚴格按綱施訓，嚴格考核考評，嚴格督導問責，完善保障條件，抓好群眾性練兵比武，把每一個單兵、每一型裝備、每一類作戰要素訓到位，夯實打勝仗能力基礎。

突出錘鍊作風，從實戰需要出發從難從嚴摔打部隊，發揚一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，敢於戰勝一切困難，敢於壓倒一切敵人，堅決完成黨和人民賦予的新時代使命任務。

自中共十九大後，習近平每年年初均會向解放軍發佈開訓動員令。在2019年1月4日，習近平簽署中共中央軍委2019年第1號令；2018年1月3日，中央軍委舉行2018年開訓動員大會，習近平向全軍發佈訓令。