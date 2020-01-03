華北空管局首次以直升機搭載設備　偵破查處「黑廣播」電台

中國民用航空華北地區空中交通管理局（簡稱「民航華北空管局」）近日聯合多個部門，首次利用直升機搭載排查設備搗破一處「黑廣播」，淨化電波環境，保證地空通話頻率不受干擾。

據中國民用航空網1月2日報道，自2019年6月初以來，機組反映某頻率在河南濟源、洛陽、鄭州、焦作、新鄉及山西晉城等地受到廣播、噪音等干擾，截至12月月初各種干擾已多達128次，最多時一天內干擾報告就有10餘次。

華北空管局稱，其負責的河南空域每日有1,700至1,800架次航班經過，是內地最繁忙的空域之一。

華北空管局早前與當地無線電管理部門、空管部門合作排查無果，12月14日再派出搭載無線電監測設備的直升機，起飛10多分鐘後就監測到干擾「黑廣播」信號，再沿干擾方向繞飛定位，並在區域內監測，以排查其他干擾源，當晚透過數據分析認定94MHz「黑廣播」是民航頻率中的干擾源，並基本確定其位置。

翌日焦作市無線電管理局排查處置一個居民區樓頂的「黑廣播」電台，與之前鎖定的範圍只相差幾百米。此後河南空域的指揮通訊恢復正常。

消息指出，隨着外部電磁環境越來越複雜，無線電干擾事件越來越多，同時，由於干擾偶發性強、干擾源眾多，造成排查難度較大。華北空管局在此呼籲有關部門，加大加強無線電管控。