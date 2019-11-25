網傳飛機師3年前酒後駕駛飛機　華夏航空：事件不屬實已報警

近日內地有網傳文章稱，華夏航空一名飛機師在2016年7月1日工作前的酒精檢測中酒精含量超標，「但無人出面干預，仍正常執飛航班飛行」。 11月25日（周一），華夏航空負責媒體聯絡的工作人員表示，網傳信息不屬實，目前已經報警及上報民航監管機構。

據稱是華夏航空公司微信內部工作群截圖，顯示楊恆酒精檢測已達到飲酒標準。（《上游新聞》）

網傳文章指，2016年7月1日，時任公司「總飛行師兼公司飛行部經理」楊恆執飛當天9點10分重慶至寧夏固原G52667航班前，在例行酒精檢測中酒測超標，「儀器顯示酒精含量(20mg/100ml)為飲酒狀態，但無人出面干預，仍正常駕駛航班飛行」。文章中還附有華夏航空公司微信內部工作群的截圖及飛行管理系統截圖。

華夏航空工作人員證實，被指酒後駕駛民航客機的楊恆確實是該公司飛行員，2016年7月1日飛行前的酒精測試中的確也出現了酒精超標的報警。對於出現酒精超標的原因，華夏航空工作人員解釋，「也不是說檢測儀器故障了，就和交警在路上查酒駕一樣，可能會不準確」。華夏航空工作人員指，楊恆第一次酒精檢測異常後，「馬上就進行了複查，複查就是正常」。

對於網絡上出現的「酒駕舉報信息」，華夏航空目前已經向公安機關和民航飛行監管機構進行了報告，2016年7月事發時所有的相關證據材料也都全部進行了封存，消息指「公安機關和民航監管局也已經介入調查，也認為相關舉報不真實」。

（《上游新聞》）