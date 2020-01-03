【享年105歲】北京前市長焦若愚逝世　中顧委委員僅三人健在

據官方傳媒報道，中共中央顧問委員會前委員焦若愚於1月1日9時12分在北京醫院逝世，享年105歲。 焦若愚的遺體送別儀式將於1月7日上午9時在八寶山殯儀館舉行。

焦若愚3個多月前曾經在公開報道中現身，據中國航空研究院官網消息，2019年9月10日，氣動院舉行的「不忘初心，牢記使命」主題教育期間，院長袁立、黨委書記李晨到北京看望焦若愚。

中顧委前委員焦若愚於1月1日9時12分在北京醫院逝世，享年105歲。（資料圖片）

資料顯示，焦若愚長期在遼寧瀋陽任職，1981年到1983年擔任過2年北京市市長，是第二屆中顧委委員，以及是中共十八大和中共十九大年齡最大的代表。

中顧委是在中共已故領導人鄧小平倡議成立，，鄧小平出任主任一職，薄一波、許世友、譚震林、李維漢為副主任，直至1992年，中共十四大同意不再設立中顧委。在10年的歷程中，中顧委共產生兩屆委員。第一屆1982年至1987年共有委員172人，第二屆1987年至1992年共有委員200人。

焦若愚逝世後，目前仍然健在的中顧委委員還有3人，分別是前成都軍區政委萬海峰、前山東省委書記蘇毅然，以及前黑龍江省委書記李力安。

（綜合報道）