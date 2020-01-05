【珠海地震】粵專家：香港等地有震感屬正常　對港珠澳大橋影響微

中國地震台網測定，珠海市香洲區於今晨上午6時55分，發生3.5級地震，震源深度12千米。本港天文台表示，接獲逾1200名市民報告感震動。珠海、廣東、深圳等地均有震感。 有專家表示，香港等地有震感屬正常，其對港珠澳大橋影響不大。

周日清晨（5日）本港發生3.4級地震，事發位置接近大嶼山及長洲對開海域。天文台指接獲超過1,200名市民報告，有人指感到是次地震。（天文台網頁截圖）

中新社引述廣東省地震局預報研究中心主任鄧志輝表示，據他得到的最新消息，此次地震中心位置在珠海市香洲區的海域，正好與香港交界。因此珠海、香港、廣州、深圳等多地有震感屬正常情況。

他又指，震中在港珠澳大橋的南邊。距離較近，因此不排除橋體本身有震感。但對橋體本身產生影響較小。「我們以烈度來測定地震的破壞程度。按照有關法律要求，類如港珠澳大橋等的重大工程，要在當地基本烈度的基礎上提高一度設計。因此港珠澳大橋可預防地震烈度達8度以上。而3級左右的地震烈度為2、3度左右，因此不會對橋體本身產生較大影響。」

鄧志輝表示，港珠澳大橋可預防地震烈度達8度以上。而3級左右的地震烈度為2、3度左右，因此不會對橋體本身產生較大影響。（資料圖片）

粵地震局：近期發生4級以上地震可能性不大

珠海市科技創新局地震科消息，截至今日上午，已發生餘震2次，最大震級2.1級，震感普遍集中在萬山群島一帶。未收到人員傷亡及財產損失報告。另據廣東省地震局與中國地震台網中心會商表示，近期珠海市原震區發生4級以上地震的可能性不大。

資料顯示，本次地震震中距珠海香洲區澳門大學橫琴校區約31公里、香洲區約38公里、金灣區約51公里，距深圳南山區約52公里、寶安區54公里，距香港離島區26公里、天文台約41公里。本港方面，有東涌居民感四秒震盪，「瞓係張床到感覺到成間房郁嘅。」廣東省方面，有深圳、珠海等地網民表示感到震動，但亦有網民表示無感覺。