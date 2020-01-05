【香港地震】香港對開3.4級地震　東涌居民感四秒震盪：成間房郁

周日清晨（5日）本港發生3.4級地震，事發位置接近大嶼山及長洲對開海域。天文台指接獲超過1,200名市民報告，有人指感到是次地震，震動亦維持數秒。「其實震咗幾秒，我瞓係張床到感覺到成間房郁嘅！」住在東涌上嶺平村的何先生表示，地震發生當時他正睡覺，感到震感約三至四秒。大澳茶餐廳老闆娘則指，今早她在店內感到地板震動數秒，有街坊指於床上感到震動。

東涌居民：感到震感約三至四秒！

居於東涌上嶺平村的何先生表示，自己居於村屋三樓，地震發生當下自己正在睡覺，感到震感約三﹑四秒，「其實震左幾秒，我瞓係張床到感覺到成間房郁嘅。」他表示起初以為是大風，過一會便聽見很多消防及救護車聲，又指當時不感到害怕，因二十多年前亦曾經感受過地震，當時感覺與今次相似。

大澳茶餐廳老闆娘：全部人都感覺到 地板震咗幾秒

大澳一間茶餐廳老闆娘郭太表示，今早發生地震時她在店內，其間發現地板震動，大約維持數秒，「個地下係到震！」郭太稱，當時十多名食客及員工都感到震盪，「大家都問係地震？因為真係未試過，大家都以為係有嘢推過。」郭太指有街坊透露，於二樓的住所睡覺時感到床有震動。

有大澳居民指，事發時很多街坊都感到震盪，不少人於睡夢中驚醒。「幾廿年第一次感覺到地震！」於大澳賣鹹魚及花膠的黃太表示，今早發生地震時聽到有聲響，事發後有20多名居民走到街上。黃太的妹妹表示：「當時好似聽到一下行雷聲，我在屋企感受到，只係一下過，大約幾秒隨到。」

周日清晨（5日）本港發生3.4級地震，事發位置接近大嶼山及長洲對開海域。天文台指接獲超過1,200名市民報告，有人指感到是次地震。（天文台網頁截圖）

天文台：接獲超過1,200名市民報告地震

天文台表示，據香港天文台的初步分析，2020年1月5日(星期日)上午6時55分中國東南部近岸發生一次 3.4級地震，震中位於北緯22.08度，東經113.86度附近，即香港天文台之西南約41公里。即距離香港之西南約41公里。天文台指，接獲超過1,200名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。

第IV (四)度地震烈度：懸掛的物件擺動

初步分析顯示本港的地震烈度為，修訂麥加利地震烈度表的第IV (四)度。至於第IV (四)度地震烈度指，懸掛的物件擺動。類似大型貨車駛過的振動，震盪感如大鐵球撞牆。停放著的汽車擺動。門、窗、碗碟發出響聲。緊靠的玻璃及陶瓷器皿叮噹作響。更甚時，木板牆和框架會發出吱吱聲。

去年長洲附近發生1.4級地震

本港對上一次有感地震記錄為長洲，發生於去年12月5日，當時發生一次1.4級地震，震中位於香港天文台之西南約16公里。天文台指接獲超過十名市民報告，初步分析顯示本港的地震強度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感。

根據天文台香港過去地震記錄，天文台自1905年開始記錄本港有感地震，至今共有186次強度不等的有感地震記錄。由1979年香港短週期地震台網投入運作起計算，天文台共錄得77次有感地震，平均每年大約2次。