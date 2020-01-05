生日遇劫奮力追匪徒車　在美中國工程師遭拖行慘死

一名在美中國籍工程師曾碩（音譯，Shuo Zeng），當地時間2019年12月31日於美國加州街頭，被匪徒搶走手提電腦。 曾碩在追趕匪徒車輛時遭拖行，期間頭部受到重創，最終傷重不治，這一天也是他的34歲生日。

曾碩前往圖中星巴克分店時被搶劫。（KRON4電視截圖）

綜合美媒報道，事發於加州南部的奧克蘭（Oakland），死者曾碩當天帶着手提電腦，前往當地一間星巴克分店。詎料有匪徒趁機搶走其手提電腦，並坐上一輛汽車逃離現場。曾碩在追趕過程中扒住劫匪的車門，卻被一路拖行，期間頭部遭到重創，最終跌下車。

報道指，現場路過的消防人員發現後，對曾碩實施急救，但他在抵達醫院後不治。根據曾碩的社交網站帳號顯示，他畢業於四川大學，後來到美國的堪薩斯州立大學（Kansas State University）學習物理學，2015年起在IBM旗下公司擔任科研工程師。

涉嫌搶劫曾碩的兩名疑犯已被警方逮捕。（Twitter@Melanie Woodrow）

兩疑犯家屬險大打出手

據報道，目前，兩名涉嫌搶劫曾碩並致其死亡的疑犯已被逮捕和起訴，罪名為謀殺和搶劫。一些當地社區居民得知曾碩遭遇後，在涉事星巴克分店窗戶貼上許多悼念文字，還有人送上白花。

報道稱，兩名涉案被捕者則是當地慣犯，都曾於2017年因盜竊被判刑。而在警方已經通過閉路電視和人證雙重指認兩人的情況下，其中一名被捕者的家人還辯稱警察抓錯人，稱其是「好人」、不會殺人，將兇案責任都推給另一名被捕者，令後者家人極為不滿，雙方在法庭外差點發生肢體衝突。報道還稱，曾碩的父母已從中國趕赴美國處理此案，安排兒子的後事。

（綜合報道）