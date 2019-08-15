清華教師妻子遭速遞員入室劫殺　只為一部蘋果手機

近年，隨着速遞業在中國的快速發展，速遞員入室搶劫、殺人等案件亦時有發生。內媒近日報道，去年12月，北京一名女子在家裏遭速遞員劫殺，速遞員搶走她一部蘋果手機。 疑犯目前以涉嫌犯搶劫罪遭公訴，法院將在本月下旬開庭審理此案。

報道指，疑犯是「百世快遞」加盟商的速遞員。（網絡圖片）

報道指，遇害人的丈夫在北京清華大學任教。遇害人網購後申請退貨服務，速遞員楊召朋於是在去年12月18日前來上門取件，當日遇害人獨自在家。據起訴書指控，楊召朋當日用毯子堵住遇害人的口鼻，並持刀刺切其頭部及頸部數下，而屍檢報告則顯示刀傷達十餘處，致遇害人機械性窘息合併失血性休克死亡。其後，楊召朋搶走遇害人的一部蘋果手機。

27歲的疑犯楊召朋在事發後第二天被捕，楊召朋經濟狀況較差，案發前他因為賭博欠了十多萬外債。遇害人丈夫表示，這件案子的特殊地方在於妻子是通過網上正規渠道去約上門取件服務，「不是自行找的速遞員，或撿拾路邊卡片、撥打上面的速遞電話」，這種正常渠道的速遞服務讓人防不勝防。

家屬冀疑犯判死刑

楊召朋是「百世快遞」加盟商的速遞員，百世快遞表示，事件發生後，百世快遞進行了全網通報，並針對區域內的速遞加盟站點進行了人員安全隱患排查。

楊召朋目前以涉嫌犯搶劫罪公訴至北京市第一中級法院，法院將在本月下旬開庭審理此案。遇害人家屬決定放棄提起附帶民事賠償，希望楊召朋會遭判死刑。

（《紅星新聞》）