中紀委：2019年落馬中管幹部　均存在「七個有之」「兩面人」問題

中央紀委國家監委網站今日（5日）發布快評《堅決清除兩面人、兩面派》，指2019年中央紀委國家監委立案審查調查的中管幹部，無一例外都存在「七個有之」和「兩面人」問題。

全國人大原內務司法委員會副主任委員、陝西省委原書記趙正永。（資料圖片）

文章提到，1月4日，全國人大原內務司法委員會副主任委員、陝西省委原書記趙正永，陝西省政府原黨組成員、副省長陳國強二人因嚴重違紀違法受到嚴肅處理。處分消息顯示，對二人的審查調查都是首先從政治紀律查起，對趙正永的處分消息更鮮明指出其是典型的「兩面人」、「兩面派」。

2019年1至11月，中央紀委國家監委立案審查調查中管幹部42人，給予黨紀政務處分40人。文章指出，2019年被審查調查的中管幹部，無一例外都存在「七個有之」和「兩面人」問題。同時說到，中共十八大以來，黨中央把黨的政治建設擺上突出位置，在維護黨中央權威和集中統一領導，嚴明黨的政治紀律和政治規矩等方面取得明顯成效。但從現實情況來看，仍有人對政治紀律政治規矩不知敬畏、不守底線，如雲光中、秦光榮和孟宏偉。

文章形容，被媒體稱為「措辭嚴厲」的處分消息再次表明，紀檢監察機關就是要以「四個意識」為標準，以政治紀律為尺子，嚴肅查處「兩面人」、「兩面派」和有令不行、有禁不止背後的官商勾結、利益輸送問題，通過有力有效的政治監督，確保中共總書記習近平重要指示批示和黨中央重大決策部署落地見效。文章還提到，「就是要對黨的十八大以來不收斂不收手，成為全面從嚴治黨障礙的腐敗問題從嚴查處，以永遠在路上的堅定和執著，堅決把反腐敗鬥爭進行到底，使我們黨永不變質、永不變色。」

據知，「七個有之」意思是」一些人無視黨的政治紀律和政治規矩，為了自己的所謂仕途，為了自己的所謂影響力，搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團伙夥、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之。」