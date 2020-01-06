伊朗中止履行核協議　中國外交部：美極限施壓是緊張局勢根源所在

美國暗殺伊朗一名高級將領的舉動在中東引發了漣漪效應，伊朗中止了限制核計劃的承諾。在今天（6日）的中國外交部例行記者會上，有記者就此事提問中方是否表示關切，並問及誰應該為此負責。

伊朗高級將領蘇萊曼尼被美軍炸死，令伊朗重新審視伊核協議。（AP）

中國外交部發言人耿爽回應道，中方注意到伊朗方面宣布第五階段減少履行舉措，也注意到伊方表示這是最後一次減少履約。伊方將繼續與國際原子能機構（IAEA）合作，並在一定條件下恢復履約。中方認為伊方雖然由於外部因素被迫減少了履約，但同時也展示了克制態度，明確表達完整有效執行全面協議的政治意願，沒有違反不擴散核武器條約規定的義務。

耿爽稱，當前中東局勢複雜性上升，全面協議面臨嚴峻挑戰，美國單方面退出全面協議，無視國際法和國際義務，對伊朗進行極限施壓，並阻撓其他方面履約，這是伊核緊張局勢的根源所在，也應該是各方客觀公正處理伊核問題的基本出發點。

耿爽稱，美國單方面退出全面協議，無視國際法和國際義務，對伊朗進行極限施壓，並阻撓其他方面履約，是伊核緊張局勢的根源所在。（資料圖片）

籲冷靜理性 堅持政治外交解決的正確方向

耿爽呼籲，所有全面協議參與方均應保持冷靜理性，堅持政治外交解決的正確方向，堅持在全面協議聯委會框架內協商解決分歧，排除干擾，避免採取任何可能導致局勢進一步複雜化的舉措，全力維護好全面協議。

耿爽最後強調，全面協議來之不易，是經安理會決議核可的多邊外交的重要成果，是國際核不擴散體系和中東地區和平穩定的重要支撐，是以國際法為基礎的國際秩序的重要組成部分。國際社會應從長遠和大局出發，堅定維護全面協議，推動伊核及中東地區局勢走向緩和。中方將繼續就此同有關各方保持密切的溝通協調，為此作出不懈努力。