【伊朗指揮官被殺】蘇萊曼尼女兒：黎巴嫩真主黨會為父報仇

美軍無人機擊斃伊朗軍方高層，觸發美伊關係緊張。親伊朗的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）揚言要美軍負出代價。被殺的伊朗革衛隊「聖城旅」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的女兒稱，知道真主黨會為父報仇。

真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）批評，美軍行動是明目張膽的犯罪，將改變整個中東地區，令當地進入全新階段。他警告，美軍要為行動付出代價，包括在中東地區內的軍事基地、軍艦和士兵都是打擊目標。他又強調，將美軍驅逐出中東地區成為首要任務，又稱使美國人離開中東的自殺式襲擊仍然存在，而且還在增加。

蘇萊曼尼女兒扎伊娜卜（Zeinab Soleimani）接受黎巴嫩燈塔電視台（Al-Manar）訪問時表示，知道納斯魯拉會為父親報仇，稱父親的升不會白流，其死亡也不會破壞他們。她批評美國總統特朗普（Donald Trump）「卑鄙」，指他只敢從遠處射導彈殺死父親，稱特朗普應該面對面與其父對決。

另外，伊朗革命衛隊前領袖禮薩伊（Mohsen Rezaee）在蘇萊曼尼的紀念儀式上稱，以色列城市特拉維夫和海法可能會成為被報復的目標。禮薩伊此前曾指控以色列向美軍洩露消息，使後者無人機得以擊死蘇萊曼尼。