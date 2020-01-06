對峙升級美伊各自亮牌　中方敦促美方勿濫用武力　儘快對話協商

當前美伊矛盾升級，雙方互相威脅打擊對方目標，在今天（6日）的中國外交部例行記者會上，有記者提問中方如何看待當前事態。

外交部發言人耿爽回應稱，中方對當前中東事態高度關切。中東海灣地區局勢進一步惡化，是任何人都不願看到的。確保該地區和平穩定，對全世界都至關重要。

耿爽指出，強權政治不得人心，不可持續。美方目前的軍事冒險行為，違背了國際關係基本準則，加劇地區局勢的緊張動盪。中方一貫反對在國際關係中使用武力，軍事手段沒有出路，極限施壓根本行不通。

耿爽表示，中方主張各方應切實遵守聯合國憲章宗旨和原則以及國際關係基本準則，各國的主權獨立和領土完整應當得到尊重，中東海灣地區的和平穩定應當得到維護。

伊朗民眾在位於首都德黑蘭的一所清真寺外高舉「復仇紅旗」以及蘇萊曼尼畫像，呼籲政府對美國的空襲行為做出強硬回擊。（AP）

此外，耿爽還敦促美方不要濫用武力，呼籲有關各方保持克制，避免事態輪番升級，儘快回到對話協商的軌道上來，推動緊張局勢實現降温。

據悉，美國炸死伊朗伊斯蘭革命衛隊高級指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之後，德黑蘭發誓要進行報復。美國也因此進入高度戒備中，防範伊朗所可能進行的各種行動。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，如果伊朗攻擊美國人或美國設施，美國將對已查清的伊朗52處地點予以快速地毀滅性打擊。而伊朗方面也聲稱，美在中東地區大約35個目標均在伊打擊範圍內。

不過，為避免美伊雙方衝突升級，英法德三國領袖在1月5日已互通電話並同意合作，意在為緊張局勢降温，並敦促伊朗避免採取加劇地區不穩的軍事行動。

至於中國對此事的立場，據央視新聞1月4日消息，中國外交部長王毅與伊朗外長（Mohammad Javad Zarif）通話時就曾表示，中方高度關注美伊矛盾激化一事，反對在國際關係中濫用武力，軍事冒險行為不可接受，中方呼籲各方應切實遵守聯合國憲章宗旨以及國際關係基本準則。