復交後基里巴斯總統訪華　習近平讚賞其站在歷史的正確一邊

1月6日，國家主席習近平在人民大會堂同基里巴斯總統馬茂會談。習近平指出，去年9月，中國同基里巴斯在一個中國原則基礎上恢復外交關係，掀開了兩國關係發展新篇章。總統先生和基裡巴斯政府站在了歷史的正確一邊，充分體現了戰略眼光和政治魄力，中方對此高度讚賞。

1月6日，國家主席習近平在北京人民大會堂同基里巴斯總統馬茂會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同馬茂總統夫婦合影。（新華社）

習近平還表示，基里巴斯總統訪華正值北京迎來新年第一場雪。中國有句話，瑞雪兆豐年。「我們有信心，2020年中國發展會更好。」

在人民大會堂會談後，雙方共同見證兩國共建「一帶一路」諒解備忘錄的簽署。此舉也標誌着中國同所有10個建交太平洋島國都簽署了共建「一帶一路」合作文件。

1月6日上午，總理李克強與馬茂在人民大會堂會進行會面。（中國政府網）

1月6日上午，總理李克強與馬茂在人民大會堂會進行會面。李克強表示，2019年中基兩國復交，打開了雙方全方位合作的機遇之門。中國政府支持本國企業按照市場化、商業化原則同基方開展合作。

期間，李克強談到基里巴斯漁業資源豐富，中國消費者對海產品需求快速增長，雙方合作潛力巨大。馬茂則表示，復交以來，兩國合作取得積極進展和成果。並稱基方歡迎中國企業赴基投資，願加強雙方經貿、漁業、農業、教育、衛生、人文等領域合作與交流。

此前，外交部發言人耿爽曾在2019年12月31日例行記者會上表示，應中方邀請，基里巴斯總統即將訪華。耿爽說，這是中基復交以來基里巴斯總統首次訪華，也是新一年中方接待的首場國事訪問。耿爽介紹說，除北京外，基里巴斯總統還將訪問上海、浙江和廣東。

基里巴斯與台灣斷交後再與中國大陸恢復外交關係，馬茂與王毅簽署《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。（資料圖片）

2019年9月27日，當時正在美國紐約出席年度聯合國大會的國務委員兼外交部長王毅同基里巴斯總統兼外交部長馬茂簽署《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，此舉意味着兩國即日起恢復大使級外交關係。

基里巴斯在1980年曾與中國建交，直到2003年11月7日才與台灣建交，並試圖採取「雙重承認」未與中國斷交，經過3周後才由中國宣布斷交。

2019年9月20日，台灣外交部長吳釗燮舉行記者會，宣布台灣與基里巴斯斷交。同天中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中方對基里巴斯政府作出承認一個中國原則、同台灣當局斷絕所謂「外交關係」並將同中國恢復外交關係的決定表示高度讚賞。