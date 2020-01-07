【封殺華為】中使館：德若將華為排除5G建設外　中方不會坐視不理

有關是否應禁止中國電信設備華為參與5G建設的討論在德國已持續多個月。中國駐德國大使館經商處公使銜參贊王衛東日前接受媒體採訪時表示，如果最終德國政府針對華為參與當地5G基礎設施建設採取歧視性做法，中方不會坐視不管。 他還強調，美方所謂「安全隱患」不過是打壓華為的「一個幌子」（「權宜之計」）。

美國政府此前一直宣稱華為聽從中國政府的調遣，有為中國政府從事間諜活動開後門的嫌疑。（Reuters）

德國多個聯邦議會黨團提出倡議，要求政府將「不值得信任的」5G設備供應商排除在「核心網絡和外圍網絡」之外。傳媒稱決議將在今年1月公布。中新社引述王衛東的採訪指出，若德方毫無憑據地將華為排除在5G網絡建設外，這將是對中資企業的歧視和不公正行為。

王衛東說，德國公司在華經營多年，參與到了中國各領域的建設，從中國市場收益巨大。如果德方排除華為，將釋放出保護主義的錯誤訊號，勢必會對雙邊系產生負面影響。他表示，若德國政府通過政策干預不使用華為5G，「這樣的錯誤決定對德國當地消費者、電信運營商和德國經濟造成的損失將是不可估量的。」

他同時指出，德國國內對華為公司的討論帶有明顯的政治導向，這是將網絡安全政治化。「我們堅決反對拿政治和意識形態標準去衡量經濟行為。作為從經濟全球化收益最多的國家之一，德國應該釋放出開放的、合作的信號，這也是德國幾十年來信守的原則。我們希望德國政府能夠為包括中國企業在內的所有外國企業建設和維護一個公平、公正、非歧視的市場環境。」

王衛東還表示，在回應美方的「安全問題」上，華為去年就表示，願意和德國政府簽署無門協議。他強調，中國沒有任何法律要求企業收集外國情報，中國政府也從未要求中國企業以安裝「後門」等方式採集或提供外國數據。

（中新社）