中國駐英大使劉曉明：「華為威脅」說法不公不實

中國駐英國大使劉曉明1月4日在英國《電訊報》(The Telegraph)發表署名文章表示,有關5G網絡問題的報道佔據頭條多時,並重申關於「華為威脅」、「科技冷戰」,甚至有指將興建一道「牆」以隔離全球電訊業的說法是不公及不實。

劉曉明的文章以《禁止華為將使英國技術落後》(Banning Huawei would leave Britain trailing behind on technology)為題,直斥有關華為建設5G網絡的不實報道,並不利於行業正常發展。

劉曉明指,華為早已公開承諾準備好簽署「無後門」協議,接受第三方的測試和監察,並於2010年在英國自費成立網絡安全評估中心,而中心已作出華為產品對英國國家安全並無威脅的言論;英國科技特別委員會(Science and Technology Select Committee)亦作出「沒有科技理由將華為完全排除在英國5G或其他電訊網絡之外」。

對於有指中國可透過《國家情報法》迫使電訊供應商交出數據,劉曉明批評有關言論是「謬誤」且「危言聳聽」,因為有關該法律規定「國家情報工作應以尊重和保護人權,而且維護個人和組織的合法權益方式進行。」

劉曉明重申,有關說法只會阻礙國與國之間的正常合作,最後那些企圖恐嚇他人的人只會「搬起石頭砸自己的腳」。