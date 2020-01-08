最高檢：正式逮捕陝西原書記趙正永、副省長陳國強

1月8日上午，最高人民檢察院宣布依法以涉嫌受賄罪對陝西省委原書記趙正永、省政府原黨組成員、副省長陳國強作出逮捕決定。

趙正永於2019年1月15日落馬，被查前他的職務是中國全國人大原內務司法委員會副主任委員。公開資料顯示，趙正永2001年6月開始陝西官場生涯，直至2016年4月1日辭去陝西省十二屆人大常委會主任職務，趙正永在陝西省委任職將近十五年。

2019年第2期《中國紀檢監察》雜誌（中紀委主管）刊發《力戒形式主義官僚主義是政治責任》一文，給趙正永定性為「可恥的政治兩面人、兩面派」。2019年1月16日，陝西省委召開常委會會議強調，深刻認識趙正永的兩面性、欺騙性，堅決與其劃清界限。

2020年1月4日，中紀委通報指，趙正永是典型的「兩面人」、「兩面派」，指其「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」。

2020年1月4日上午，中央紀委國家監委通報其已被「雙開」並移送司法機關，被查出「為謀求個人職務晉升大搞政治攀附和人身依附，對抗組織審查」，「在企業經營、幹部職務調整等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物」等一系列問題。

有報道稱，陳國強被認為是趙正永的大管家，不但和趙正永是老鄉，兩人在工作中也有密切關係。直至此次，陳國強也被宣布遭逮捕。