復交後基里巴斯總統訪華　陸慷：雪天登長城對島國領導人比較新奇

太平洋島國基里巴斯去年與台灣斷交後再與中國大陸恢復外交關係，總統塔內希．馬茂（Taneti Maamau）上周六（4日）起展開為期一周的訪華之旅，並在本周一（6日）分別與國家主席習近平和國務院總理李克強會面。 據中國外交部北美大洋洲司司長陸慷介紹，兩國在多領域達成了協議。他還透露，正值北京迎來新年第一場雪，馬茂總統在雪天還去到了長城，對於島國領導人來說是比較新奇和新鮮的感受，也是一個意外的收穫。

1月6日，習近平在北京人民大會堂同基里巴斯總統馬茂會談。（新華社）

而談及兩國領導人會談會見活動時，陸慷表示，中方領導人向馬茂總統表明，中國對所有其他國家，無論大小強弱都一視同仁、同等對待。習近平主席、李克強總理在同馬茂總統會談會見中明確表示中國堅決支持基里巴斯探索選擇符合自身國情的發展道路，做出最符合基里巴斯國家和人民利益的正確選擇。

據新華社報道，兩國元首在1月6日共同見證了兩國政府共同推進「一帶一路」建設等多項雙邊合作文件的簽署。對此，陸慷表示，中方向基里巴斯表明，中方願意在相互尊重彼此核心關切和相互尊重主權的基礎上，和基里巴斯深化政治互信，開展互利共贏的合作，包括「一帶一路」框架下的合作，積極推進兩國人民之間的交流和相互理解。同時在國際場合中，中方也將一如既往地在多邊領域和南南合作框架下給基里巴斯這樣的太平洋島國繼續予以合作。

李克強在會見來基里巴斯總統馬茂。（新華社）

據悉，這是基里巴斯總統首次訪華，除北京之外，馬茂還將前往上海、浙江和廣東參觀訪問，這次亦是中國在2020年接待的首場國事訪問。

陸慷表示，馬茂選擇訪問上海、浙江、廣東，一方面是馬茂總統本人意識到這三個地方是中國東南沿海比較發達的地區，同時像廣東和浙江實際上一直以來都同基里巴斯一直有一些密切合作的項目，比如在熱帶農業和漁業等領域。

公開資料顯示，基里巴斯的經濟主要靠旅遊業和漁業，同時也是基里巴斯政府2016年所設定的國家發展20年規劃的兩大重點領域。陸慷表示，當前中國和基里巴斯雙邊貿易額為每年1900萬美元左右，但目前為止還是中國向基里巴斯出口占比較多。隨著這次雙方達成一系列協議，包括中國給予一些發展中國家稅收優惠待遇的落實，中國市場會進一步向基里巴斯特別是基里巴斯的漁業產品開放。

（澎湃新聞）