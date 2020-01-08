【伊朗報復美國】南航取消今日烏魯木齊往返德黑蘭航班

美軍出動無人機空襲殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），其後伊朗就向伊拉克兩處美軍基地發射導彈報復。 因應美伊緊張局勢，美國聯邦航空管理局（FFA）已發出通知，限制美國所有非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣的上空。台灣航空公司中華航空及長榮航空都決定改道。 中國大陸方面，南方航空的官網顯示，該公司今日（1月8日）往返新疆烏魯木齊至伊朗德黑蘭的兩班航班的狀態為「取消」。

按照原定計劃，南航的CZ6025航班由烏魯木齊地窩堡國際機場飛往德黑蘭伊瑪目霍梅尼機場，起飛時間為香港時間今晚8時35分，到達時間為德黑蘭當地時間晚上9時15分（即香港時間翌日凌晨1時45分）。

另一班CZ6026航班由德黑蘭飛往烏魯木齊，起飛時間是德黑蘭當地時間今晚10時35分（即香港時間翌日凌晨3時05分），到達時間為香港時間翌日早上7時35分。上述航班目前均已顯示「取消」狀態。

據內地傳媒報道，2020年1月份共有73架次飛往伊朗、伊拉克。中國到伊朗的航班主要由伊朗馬漢航空執飛，分別從北京，上海，廣州和深圳直飛德黑蘭，另外還有南航從北京經停烏魯木齊到德黑蘭的航線。伊拉克方面，只有伊拉克航空在運營廣州飛巴格達的航線，且每周只有一班。

據悉，伊朗及伊拉克空域是中東及東南亞國家與歐洲國家的主要航路，若空域因此關閉，大部航空公司會面臨選擇極遠的繞飛路線。

（綜合報道）