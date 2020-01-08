【地方人事變動】最年輕地級市市長張曉強由浙江轉崗廣東

新年伊始，中共地方人事調整持續。2019年12月底辭去浙江台州市長職務的中國地級市最年輕市長張曉強，已南下廣東，並被補選為廣東省人大代表。

據2020年1月8日《汕尾日報》消息，1月7日，汕尾市第七屆人大常委會第三十一次會議依法補選張曉強為廣東省第十三屆人大代表（其代表資格須提請廣東省第十三屆人大常委會代表資格審查委員會確認）。

此前，台州市人大常委會於2019年12月31日舉行會議，接受張曉強辭去台州市市長職務的請求，時任台州市委副書記、政法委書記吳海平獲任台州市代市長。

據悉，張曉強曾是中國地級市最年輕的市長，2015年獲中國優秀縣委書記稱號。2019年歲末，包括張曉強在內中國有數十名廳官參與大規模異地交流任職。

公開資料顯示，張曉強現年44歲（1975年11月生），浙江慶元人，畢業於浙江農林大學林學專業，歷任麗水、湖州、紹興、台州，此前仕途從未離開浙江。

張曉強在麗水工作15年，曾通過公選出任共青團慶元縣委書記、麗水地區衛生局副局長，後歷任共青團麗水市委書記、景寧縣縣委副書記、遂昌縣長等。

2011年後，張曉強輾轉三個地級市任職。他於2011年任湖州市德清縣委書記；2015年任紹興市委常委、諸暨市委書記；2018年轉任台州市代市長，2019年1月正式補選為台州市長，從而取代湖北襄陽市長郄英才（1975年9月生），成為當時中國最年輕的地級市市長。

值得的一提的是，2015年「七一」前夕，剛剛上任紹興市委常委、諸暨市委書記的張曉強獲得全國優秀縣委書記稱號。當時，中組部集中表彰了102名「全國優秀縣委書記」，據媒體報道，張曉強是102人中的最年輕者。