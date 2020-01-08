駱惠寧盼香港重回正軌蓬佩奧發聲　中方：停止喋喋不休的反華聒噪

國務院日前宣布駱惠寧接替王志民出任香港中聯辦主任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）事後稱注意到中方的任命，希望中方遵守在《中英聯合聲明》中的承諾，確保香港地區享有法治獨立和自由。 中國外交部發言人耿爽周三（8日）對此作出回應，重申香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。

耿爽表示，香港回歸以來，中方依照憲法和香港特區基本法管治香港，「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利、自由依法得到充分保障，是國際社會公認的事實，「包括美方在內的任何外部勢力沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。」

耿爽稱，奉勸個別人等放棄對中國的偏見和執念，儘快樹立正確的「中國觀」，停止喋喋不休的反華聒噪，「任何妄圖挑撥中國共產黨和中國人民關係、否定中國特色社會主義制度的政治圖謀都註定不會得逞。」

中聯辦主任駱惠寧6日履新，他表示到中聯辦任職，就他個人而言是「新使命、新挑戰」。會帶著對香港的真誠和真情做好工作。（中新社）

據了解，駱惠寧在周一（6日）發表就職後首度公開談話，指香港半年來情勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能「重回正軌」。蓬佩奧其後就稱，所謂「正軌」應是北京履行其在《中英聯合聲明》對香港所作承諾，「這項承諾保證香港會有獨立法治及自由，這是生活在大陸的中國人不幸無法享有的。」蓬佩奧並強調，美國將持續與香港、中共官員合作，保護香港的人權及基本自由並促進其高度自治。

（綜合報道）