美限制AI軟件出口　中國外交部：干擾國際合作影響國際產業鏈

早前，美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）宣布限制AI軟件出口。對此，1月9日的中國商務部新聞發佈會上，發言人高峰稱，在經濟全球化深度發展的今天，限制和干擾正常的國際合作，不僅會損害有關企業包括美國企業的利益，而且會引起市場對美國的貿易投資環境、創新環境的擔憂，影響國際產業鏈的穩定。

高峰表示，中國將堅持走自主創新的道路，同時將更加開放，願意同世界各國加強合作，推動科技創新，分享科技成果。

高峰強調，希望美方糾正泛化國家安全，濫用出口管制措施的錯誤做法，為各國企業開展正常的貿易與合作創造有利的條件。

美國1月3日發佈新的出口管制措施，規定自1月6日起，美國企業出口某些地理空間圖像軟件時必須得到許可，才能將軟件發送到海外（加拿大除外）。應用於智能化傳感器、無人機、衛星和其他自動化設備的目標識別軟件（無論民用或軍用）都在限制範圍之內。

英國路透社對此評論稱，限制這類人工智能軟件的出口，就是希望敏感技術「不要落入中國等競爭對手之手」。美國智庫國際戰略研究中心(CSIS)副總裁、資深網絡安全研究員詹姆斯·劉易斯表示，美國政府想阻止美國公司幫助中國研發更好的、可用於軍事用途的人工智能產品。