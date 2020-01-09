再有兩名中國人闖美軍基地拍照　外交部籲要守法勿在軍事禁區逗留

兩名中國公民王宇浩（Yuhao Wang，譯音）和張杰倫（Jielun Zhang，譯音）上周末私闖美國佛羅里達州最南端的美國海軍基地並拍照，結果被控告非法進入美國軍事設施拍照。

針對此事，中國外交部發言人耿爽在周四（9日）表示，駐美使領館現已接獲美國的通報，駐侯斯頓總領事館已與該兩名中國公民取得聯繫，中方要求美方依法、公正調查，妥善處理此案，切實保障涉事中國公民的合法權益。

今次已是基韋斯特基地第三次發現有中國人非法拍照。（資料圖片）

此外，耿爽亦再次提醒海外中國公民要加強遵紀守法和自我保護意識，不要在軍事禁區或其他敏感區域逗留或拍照，嚴格按照有關提示和標識行事。耿爽強調，中國政府高度重視維護海外中國公民的安全與合法權益，一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不從事任何違法活動，中國駐外使領館將繼續在職責範圍內為中國公民提供必要協助。

綜合外電報道，王宇浩及張杰倫被指在上周六（4日）駕駛私家車來到佛羅里達洲基韋斯特（Key West）的美國海軍航空基地（Naval Air Station Key West）。該基地是美國的聯合跨部門南部特遣隊（Joint Interagency Task Force South）的駐紮地，負責空中海上的走私執法，並存有武器彈藥。

報道指，王宇浩及張杰倫當時未有出示有效證件，守衛遂要求立即掉頭離開。未料二人不聽，反而徑自驅車闖進基地。守衛立即報警，海軍保安人員30分鐘後將二人逮捕，並在相機中發現有違規拍攝的基地照片和影片，其中就包括有存放武器彈藥的建築物。

報道又提到，今次已是基韋斯特基地第三次發現有中國人非法拍照，第一次是一名20歲的中國人，最終被判處一年的監禁。至於第二次則是一名27歲的中國留學生，他目前已被拘留，正等待法庭審理。

（綜合報道）