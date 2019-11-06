美擔憂軍事基地附近有華為設備　建議資助企業移除

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）稱，將對美國何地安裝中國電信業巨頭華為公司的電信設備展開評估，擔憂美境內軍事基地附近有華為的設備，有意讓按要求移除華為設備的企業報銷有關費用。

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席帕伊（Ajit Pai）11月5日在紐約接受彭博社訪問時表示，FCC還將考慮如何提供資助，移除被美國官員認為存在安全風險的中國華為公司生產的電訊設備。帕伊提議補償運營商更換設備的費用。

帕伊已經確定，FCC將於11月22日舉行投票表決，禁止使用美國通訊補貼購買華為與中興等中國電信企業的設備。帕伊還希望美國企業移除華為的設備。

作為民主黨人的FCC專員羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）上周在參議院國土安全和政府事務委員會（Senate Committee on Homeland Security and government Affairs）的一次聽證會上說。上個星期表示，華為與中興的設備「就在這個國家的軍事基地旁邊。」她說：「這是不安全的，我們需要把（華為設備）搬出去，」

華為稱，美國政府如推出限制性措施將損害美國農村地區的小型運營商。針對FCC即將舉行的表決，華為在10月29日發佈的聲明中稱，基於原產國禁止特定的供應商將無助於保護美國的電訊網絡，華為將就此事與華盛頓展開對話「保持開放態度」。

中國外交部發言人耿爽10月29日，在例行記者會上回應稱，美方的這種經濟欺凌行為，是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，也不會得到國際社會的認同和支持。