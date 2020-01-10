老撾總理參訪梁家河　中國外交部表歡迎：中國夢發祥之地

在中國訪問的老撾總理通倫（Thongloun Sisoulith）1月7日前往陝西省梁家河參訪。梁家河是習近平於20世紀60年代末至70年代初作為知識青年下鄉參與勞動並擔任黨支部書記的地方。 中國外交部發言人耿爽在8日的外交部例行記者會上表示，「歡迎更多外國人士走近中國，特別是走進梁家河這樣的中國基層。」他還稱，梁家河是中國夢的發祥之地。

習近平2015年時曾返回梁家河調研。（新華社/資料圖片）

耿爽表示，「老撾總理通倫訪問了中國陝西省。在此期間，他走訪了梁家河，這裏是中國國家主席習近平曾經工作生活過的地方。1月6日，通倫總理在北京同習近平主席會見時就表示，中國堅持和完善中國特色社會主義制度，值得老撾學習、借鑑，也鼓舞老撾繼續堅定沿着社會主義道路走下去。我們相信，通倫總理通過訪問陝西省、通過走訪梁家河，一定能夠進一步了解中國領導人當年艱苦奮鬥的寶貴經歷，感受中國人民改革創新的飽滿幹勁，體會中國特色社會主義制度的深厚基礎。」

通倫總理並非首位參訪梁家河的外國領導人。耿爽表示，「根據我掌握的情況，近年來，中非總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）、尼泊爾前總理普拉昌達（Prachanda）、新加坡前副總理張志賢等外國政要都先後去過樑家河，也都對當地在扶貧幫困、經濟建設、生態治理等領域取得的成就表示高度讚賞。」

習近平曾經在陝西省延安市延川縣梁家河村下鄉插隊。（VCG）

耿爽稱，「2015年習近平主席訪問美國期間，曾經以梁家河為例向世界介紹中國改革開放以來的發展歷程。梁家河是中國改革開放的縮影，是中國脱貧攻堅的寫照，也是中國夢的發祥之地。我們歡迎更多的外國人士走近中國，特別是走進梁家河這樣的中國基層，去傾聽中國普通百姓的真實心聲，去感知中國奮勇向前的強勁脈搏，去讀懂中國持續發展的內在邏輯。我們願意與世界各國共同探討促進發展這一時代命題，加強治國理政經驗的交流互鑑，共同推動構建人類命運共同體。」

1962年，習仲勛因「習仲勛、賈拓夫、劉景範反黨集團」被撤銷黨內外一切職務，1968年習仲勛被囚禁在獄中直至「文革」結束，1969年，習近平成為下鄉知青，離開城市，進入農村，前往梁家河，並從基層一步步升遷。習近平成為中共總書記後，曾對梁家河評價稱，「我人生第一步所學到的都是在梁家河。不要小看梁家河，這是有大學問的地方。」

在此後的一段時期內梁家河村堪稱知名旅遊地，還在2017年被評選為「中國最美農村」，前來參觀、學習的人絡繹不絕；中共官媒曾推出大型廣播紀實文學《梁家河》，陝西省社科聯將開展關於「梁家河大學問」的17項課題研究。不過，該項目在不久後就被叫停，相關網站訊息亦被撤。