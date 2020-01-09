「不忘初心、牢記使命」黨建活動　習近平細數官場「痼疾」

1月8日，為期半年中共黨建活動「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會在北京舉行，中共總書記習近平在肯定的同時，亦指出目前中共內部出現的一些官場痼疾。

習近平十分重視中共自我革命，不斷開展各種黨建活動。（Reuters）

習近平在會上說，這場黨建活動消除一些可能動搖 中共根基、阻礙中共事業的因素。解決一些突出問題，包括官員陽奉陰違、不擔當不作為，子女配偶違規經營，包庇黑惡勢力等。

習近平曾在2017年中共十九大報告中提到，中共的初心和使命，就是為民眾謀幸福，為民族謀復興。隨後，習近平要求在黨內開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。

2019年5月，中共政治局會議決定從當年6月開始，在黨內自上而下分兩批開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，並在9月、11月下發兩份指導文件。

習近平在肯定此次黨建活動的同時，亦提出中共內部仍然存在諸多問題，特別是官員的問題。其中包括不重視理論學習，「三天打魚、兩天曬網」，造成理論功底不紮實，理想信念不夠堅定等。

還有一些黨員、官員安於現狀、得過且過；患得患失、諱疾忌醫；明哲保身、裝聾作啞；驕奢腐化，目中無紀，甚至頂風違紀等。

習近平還指出，另外一些黨員和官員不願擔當、不敢擔當、不會擔當，有做「老好人」、「太平官」、「牆頭草」，顧慮「洗碗越多，摔碗越多」，信奉「多栽花少種刺，遇到困難不伸手」，「為了不出事，寧可不幹事」，「只想爭功不想攬過，只想出彩不想出力」；有的是「廟裏的泥菩薩，經不起風雨」，遇到矛盾驚慌失措，遇見鬥爭直打擺子。

官方通稿顯示，習近平還在講話中反問「這哪還有共產黨人的樣子？！」他強調，不擔當不作為，不僅成不了事，而且註定壞事、貽誤大事。

習近平在會上再次提及百年未有之大變局，強調「形勢環境變化之快、改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多」，對中共考驗之大前所未有，要求堅決「割除毒瘤」，防範動搖中共根基的危險。

而就在1月7日，中共中央七常委習近平、李克強、慄戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正在北京舉行中共政治局常委會舉行會議，強調中共領導權威性和重要性。

會議指，近來中國面對嚴峻複雜的內外形勢，面對各種風險挑戰，都能夠「篤定前行」，根本在於中共領導，就是因為中共中央有權威。