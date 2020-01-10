【中美貿易談判】首階段協議即將簽署　曝中美正敲定多項企業交易

中美即將在華盛頓簽署第一階段協議，有消息稱，目前兩國正敲定一系列已經着手運作很長時間的企業交易。 據《彭博社》1月10日報道，知情人士透露，與由中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領的中國代表團一起，來自美國和中國公司的高管也將參加白宮會議，於1月15日簽署第一階段協議及企業交易計劃。此外，中國人民銀行行長易綱和商務部長鐘山也將參加。

中美兩國終於就持續近兩年的貿易戰達成停火協議。（資料圖片）

知情人士進一步稱，雖然有關第一階段文件具體內容的細節還沒有披露，但企業高管將在儀式上表示支持。更清楚的是，各方努力表明談判正在取得成果，尤其是在中國一些長期項目終於開始獲得進展的情況下。

中國央行於1月8日宣布，已經受理美國經營信用卡業務的公司美國運通（American Express）的銀行卡清算機構在中國開業的申請。據悉，中國央行2018年就批准了美國運通銀行卡清算機構籌備申請，從而使它成為第一家可以進入中國的銀行信用卡市場的美國信用卡網絡。

報道稱，隨着貿易戰愈演愈烈，中國一直在以前所未有的速度開放金融業，吸引着全球各大銀行前來競爭。

此外，中國自然資源部1月9日宣布，中國將全面開放油氣勘查開採市場，允許民企、外資企業等社會各界資本進入油氣勘探開發領域。這一消息提振了為中國勘探和生產服務的一系列公司的股價。

對於兩國經貿關係，中國駐美大使崔天凱稱，「互利共贏一直是我們經貿合作的標誌。只要我們從兩國人民的根本利益出發，尊重彼此的尊嚴、主權和核心利益，就沒有克服不了的困難。」

商務部新聞發言人高峰1月9日表示，中方團隊1月13日起訪美，將於與美方簽署第一階段經貿協議。（新華社）

與此同時，中國商務部新聞發言人高峰於1月9日在例行記者會上表示，劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。這是華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議以來，中國首次正式宣布簽署協議的時間。

據悉，第一階段協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品與農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。除此之外，中美兩國還達成一致，美方將實現對華加徵關税由升到降的轉變。 美方有消息指，按照第一階段貿易協議的規定，中國同意在兩年內增購320億美元的美國農產品。

另據《華爾街日報》報道，2019年聖誕節之後的幾周，雙方一直在就協議文本的中文翻譯進行爭論。中國宣布舉行簽字儀式的消息，意味着華盛頓與北京已經解決了大部分剩餘的翻譯問題。知情人士還稱，簽字儀式預計將有大約200人出席儀式，其中包括來自美國主要行業組織的代表。