【中美貿易協議】學者：中國恐難滿足美方要求　不可能完成任務

雖然中美即將在華盛頓簽署第一階段的貿易協議，但是有分析認為，美國在協議裏提出的一些要求，中國無法滿足。

劉鶴將訪美簽協議 代表團成員揭曉

綜合媒體2020年1月9日報道，北京時間2020年1月9日，中國商務部新聞發言人高峰在例行記者會上透露，應美方邀請，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。

據悉，這是華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議以來，中國首次正式宣布簽署協議的時間。

而美國總統特朗普（Donald Trump）早在2019年12月31日就對外宣布，美中兩國將在2020年1月15日簽署第一階段協議，並宣布了自己訪華的消息。美國總統特朗普（Donald Trump）當天在Twitter上說：「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

特朗普1月9日在白宮還被記者問到了中美協議的事情，特朗普說，第一階段協議是整體協議的很大的一個部分，對農民和銀行家都有好處。他還說，第二階段協議會花費一些時間，完成可能會等到美國大選之後。

同時，《華爾街日報》1月9日報道稱，知情人士透露，2019年聖誕節之後的幾周，雙方一直在就協議文本的中文翻譯進行爭論。周四中國宣布舉行簽字儀式的消息，意味着華盛頓與北京已經解決了大部分剩餘的翻譯問題。

知情人士稱，劉鶴將率領一個10人代表團訪問華盛頓。代表團成員包括：中國商務部長鍾山、中國央行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工業和信息化部副部長王志軍、農業部副部長韓俊以及商務部副部長王受文。

知情人士稱，中國駐美大使崔天凱也將出席簽字儀式，目前簽字儀式定於美國15日上午11時30分在白宮舉行。預計將有大約200人出席儀式，其中包括來自美國主要行業組織的代表。

中國恐難滿足協議要求

但是關於第一階段協議，仍有許多矛盾仍未解決，例如中國採購美國產品一事。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾透露，中國同意在協議簽署後的兩年中，在2017年240億美元購買額度的基礎上每年增購160億美元的美國農產品。此外，北京方面還同意每年努力增購50億美元的美國農產品。這將使中國對美國農產品的增購額度提高到400到500億美元，也是美國總統特朗普2019年10月11日首次宣布達成貿易協議時保證的目標。

他還說，中國還承諾在協議簽署後的兩年內增購總額2,000億美元的美國商品與服務，集中在製造業、能源、農業和服務業這四個主要領域。

但是美國之音2020年1月9日報道稱，有美國經濟學家認為，在北京背離改革開放政策的背景下，兩國不可能達成偉大的協議。而來自北京的經濟學家則表示，要求中國在兩年內增購美國2,000億美元產品是不持續、甚至不可能的任務。

華盛頓主要智庫彼得森國際經濟研究所的中國經濟專家拉迪（Nicholas Lardy）說：「他們從來沒有說過同意在未來兩年要向美國進口2,000億美元的商品，他們從來沒有具體談到對購買任何農產品的承諾。而美方發布了很多詳細內容，中方卻相對很安靜，也許是因為國內的政治原因，中方談判官員不想顯示對美方作了很多讓步，因為在現在的形勢下在政治上是非常困難的。」

報道還指出，中國官方雖然還沒有就協議作過任何表示，但來自北京的經濟學家們卻一致指出，美方宣布的中國對美產品採購承諾幾乎是個不可能實現的任務。

香港金融服務發展理事會（FSDC）理事、清華大學和香港中文大學客座教授秦曉說：「對購買大量美國農產品和能源產品的承諾是不可持續的，也將對全球貿易的自由競爭帶來負面影響。」

北京大學國家發展研究院教授、北京大學中國宏觀經濟研究中心主任盧峰也表示：「對今明兩年2,000億美元的額外採購，據我同事的初步計算那將是非常困難的，這意味着中國從美國的進口將比去年增長70％以上。而據你所說，也許我們必須增加80％到100％，取決於以哪一年為基準。在我看來，這是不可能的。」