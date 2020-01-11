【武漢肺炎】首宗死亡病例男患者61歲　常到華南海鮮批發市場採購

湖北武漢爆發「不明原因的病毒性肺炎」，病原體初步判定為為新型冠狀病毒。 市衛健委周六（11日）通報最新情況，截至當天凌晨零時，共計有41宗確診病例，其中包括首次出現的一宗死亡病例，並仍有7名重症患者。 通報提到，死亡病例是一名61歲的男性患者，直接死亡原因為呼吸循環衰竭。

通報指，死者本身患有腹部腫瘤及慢性肝病，常年在最初爆發疫情的武漢市華南海鮮批發市場採購貨物，其後就因呼吸衰竭、重症肺炎入院。死者入院後，院方為其提供抗感染、呼吸機輔助呼吸、人工肺（ECMO）等治療後，症狀未有好轉，最終在周四（9日）晚上心跳停止，經搶救無效死亡。

首宗死亡病例的患者因呼吸衰竭、重症肺炎入院。（資料圖片）

死者的病原學檢測學檢測結果顯示，其對新型冠狀病毒呈陽性反應，死亡診斷為重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合症（重度），膿毒性休克，多器官功能衰竭，嚴重酸鹼代謝紊亂，肝硬化，直接死亡原因為呼吸循環衰竭。

另一方面，通報有提到當地自上周五（3日）起已無再發現新病例，並引述專家指出，是次疫情目前所確診的病例，發病時間全都是在去年12月8日至今年1月2日之間，大部份患者都有到過涉事的海鮮批發市場，目前未發現確切的人傳人證據，所有密切接觸者包括醫務人員都未發現相關病例。

（武漢市衛健委）