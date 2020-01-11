【2020台灣大選】蔡英文勝選連任　胡錫進發聲

台灣總統大選民進黨候選人蔡英文實現連任，民進黨的立法院席位也超過半數 。對此官媒《環球時報》總編輯胡錫進發長文評論。

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胡錫進在微博上發文稱，回顧過去幾個月，蔡英文和民進黨憑藉執政資源，使用了毫無底線的方式打壓對手，最典型的就是在2019年年底緊急通過了《反滲透法》，大肆渲染來自中國大陸的「威脅」，同時抹紅國民黨候選人韓國瑜。

他指出，每到選舉就推高兩岸關係緊張，極力製造島內一些民眾對大陸的恐懼，這是民進黨的看家選舉路數。這一次選舉趕上了美國調整對華戰略、宣布中國為戰略競爭對手的變局，蔡英文和民進黨製造「仇中」更加「如魚得水」了。

胡錫進認為，韓國瑜雖然輸了這場「總統」選舉，但韓流的崛起是真實的。但他也表示，蔡英文的連任很可能會形成對其和民進黨走激進路線的鼓舞，使他們在政治上更加有恃無恐，從而加劇在兩岸問題上的極端思維。

因而，胡錫進表示，「奉勸蔡英文和民進黨悠着點，不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。」

事實上，在胡錫進看來，無論台海局勢中有多少不確定性，一個最大的確定性是：「陸強台弱」的趨勢將持續下去，大陸綜合實力變得越來越強不可阻擋，台灣實力與大陸的差距只會一天天繼續拉大。他認為，認清並順應這一最大現實是台灣和平發展的生命線，蔡英文和民進黨如果要把台灣帶向相反的方向，他們必將成為被兩岸社會共同唾棄，並最終受到報應的歷史罪人。