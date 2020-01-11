【台灣大選】學者分析蔡勝韓敗原因：香港牌、主權牌、價值觀牌

2020台灣大選結果今晚出爐，現任總統、民進黨總統候選人蔡英文以大幅度領先的票數，成功連任。現任高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜，儘管一度掀起韓流，選前造勢現場火爆，但仍沒能創造奇蹟。 怎樣看待選舉結果？是哪些因素促成蔡英文的勝選和韓國瑜的敗選？未來兩岸關係又將何去何從？失敗的國民黨應該反思什麼？ 針對上述問題，香港01在台灣大選結果出爐後第一時間採訪了香港天大研究院副院長伍俊飛。伍俊飛先生是倫敦政治經濟學院博士，曾為美國哈佛燕京學者，長期關注和研究台灣問題。以下為採訪實錄，供讀者參考。

香港01：你認為是哪些因素促成蔡英文的勝選和韓國瑜的敗選？

伍俊飛：蔡英文勝選，關鍵在於成功打出三張牌，包括香港牌、主權牌、價值觀牌。

蔡英文贏得2020年台灣總統大選，說明她操作香港牌、主權牌、價值觀牌，確實取得效果。（AFP）

香港01：蔡英文的民調在選前雖然大幅領先，但她的造勢現場沒有韓國瑜火爆，這讓許多人認為今次台灣大選的情況非常詭異，很難判定誰輸誰贏。結果選舉結果出爐後，蔡英文大幅度領先，這種選前選後、民調和造勢現場的反差說明了什麼？

伍俊飛：台灣選舉結果證明現場感覺與真正事實存在巨大差距。在正常情況下，民調比直覺更可靠。

香港01：蔡英文在一年多前的台灣「九合一」選舉時，支持率低迷，民調明顯落後於韓國瑜等人，結果後來在香港爆發修例風波時，通過操作香港議題，激起台灣社會反「一國兩制」和反中情緒，讓支持率實現逆襲。如今，蔡英文贏得大選，是否說明她操作的反「一國兩制」和反中情緒取得成效？你怎麼看台灣社會的民意？

選前造勢現場火爆，一度掀起韓流的韓國瑜，最終沒能創造奇蹟。（Reuters）

伍俊飛：從蔡英文今次的勝選情況來看，她操作統獨議題，大打香港牌，現在看來確實有效。選舉結果說明台灣人民，主流接受「一國兩制」還需要漫長的時間。

香港01：你怎麼看香港議題對於今次台灣大選的影響？

伍俊飛：蔡英文利用「今日香港，明日台灣」口號，大打香港牌，激起了台灣社會的反「一國兩制」情緒，影響了選舉結果。這說明香港議題對於台灣大選具有不可忽視的影響。考慮到當前香港局勢依然充滿不確定性，香港議題估計會在台灣選舉中長期發酵。今次大陸在文宣上反擊顯得陳舊老套，蒼白無力，動搖了台灣人民對「一國兩制」的信心。對於大陸來說，講清楚「兩制台灣方案」是當務之急。

香港01：贏得選舉後，蔡英文未來四年對大陸態度是否更加強硬？兩岸關係將何去何從？

伍俊飛：蔡英文及民進黨可能會放手推動「去中國化」，努力將台灣引至與大陸漸行漸遠的方向。過去4年，兩岸關係已經出現大幅大退，未來兩岸關係會面臨更多挑戰。

香港01：你認為北京將會怎樣應對蔡英文勝選後的台灣局勢和兩岸關係發展？

伍俊飛：大陸對台政策應該不會有太大變化，接下來大概率還是以穩為主，同時可能會認真反思，討論新思維，特別是在台灣與大陸主權問題上，或許會有更多探討。「兩制台灣方案」，大陸目前只是給出口號，以後需要更多思考如何落到實處。

香港01：過去幾年，許多人都注意到國民黨在台灣社會的頹勢。本來韓國瑜的出現，讓不少人以為國民黨有重新崛起的可能，結果韓國瑜還是敗選了。而一直以來，國民黨常常因為各種問題而備受詬病，包括內鬥內行、外鬥外行，分裂的政治文化，缺乏新人和年輕人，缺乏核心論述。國民黨應該反思什麼？今次國民黨敗選，是否預示國民黨在台灣日益走向式微？未來國民黨還有重返執政的可能性嗎？

伍俊飛：今次選舉再次說明國民黨至少存在兩大積弊，即過於精英化和利益集團化。前者導致平民對其不滿，不如民進黨接地氣；後者導致改革困難，不如民進黨轉型迅速。過去這麼多年，國民黨一直未能成功實現轉型，不像共產黨和民進黨一直在轉型，比如共產黨曾通過提出和落實「三個代表」轉型成為一個全民式精英政黨。當然，國民黨還可以捲土重來，但前提是民進黨潰散，目前看來短期無望。