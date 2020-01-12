【2020台灣大選】蔡英文高票連任　《環球時報》警告：莫張狂

2020年1月11日22時12分，台灣總統大選投票結果出爐，蔡英文以817萬票當選。 對此，大陸官媒《環球時報》刊發社評，稱「莫張狂應是蔡英文和民進黨的座右銘」。

《環球時報》社評稱，2018年11月的台灣地方「九合一」選舉中民進黨一度慘敗，蔡英文遭到民進黨內的猛烈抨擊，險些被該黨拋棄。然而蔡不僅不久在民進黨內穩住陣腳，並在距「九合一」選舉不到一年半的當下勝選連任，這顯然不符合西式選舉體制下通常的政黨鬥爭規律。

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社評指出，回顧過去幾個月，蔡英文和民進黨憑藉執政資源，使用了毫無底線的方式打壓對手，最典型的就是在2019年年底緊急通過了「反滲透法」，大肆渲染來自中國大陸的「威脅」，同時抹紅國民黨候選人韓國瑜。

社評說，民進黨這一次選舉趕上了美國調整對華戰略、宣布中國為戰略競爭對手的變局，蔡英文和民進黨製造「仇中」更加「如魚得水」了。

社評又說，香港發生修例風波後，民進黨當局同樣為了選戰將涉港關注台灣化，進一步煽動對大陸的各種誤讀。

社評稱，韓國瑜雖然輸了這場「總統」選舉，但韓流的崛起是真實的，台灣民眾要求發展經濟改善民生，不想看到兩岸尖鋭對立的願望是真實的，大陸越來越強大這一事實所產生的關鍵影響力也是繞不開的。

社評指，目前，台灣社會已經形成「不能獨」的集體意識和情商，即使是美國也不敢公然推動「台獨」，維護一個中國的國際格局非常穩定。

吳敦義召開記者會承擔敗選，並宣布請辭國民黨主席。（楊家鑫／多維新聞）

社評表示，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性，這有可能形成對蔡英文走激進路線的鼓舞，從而加劇在兩岸問題上的極端思維；在此奉勸蔡英文和民進黨當局悠着點，不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。

社評最後強調，無論台海局勢中有多少不確定性，一個最大的確定性是：「陸強台弱」的趨勢將持續下去，大陸綜合實力變得越來越強不可阻擋，台灣實力與大陸的差距只會一天天繼續拉大。而美國在台海局勢中所能扮演的角色從長期看也必將是逐漸削弱的。認清並順應這一最大現實是台灣和平發展的生命線，蔡英文如果要把台灣帶向相反的方向，必將成為被兩岸社會共同唾棄，並最終受到報應的歷史罪人。