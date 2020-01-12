【2020台灣大選】蔡英文成功連任總統　大陸國台辦發聲明回應

2020台灣大選11日落幕，根據台灣中選會公告，現任總統蔡英文以817萬231票當選，成功連任總統。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光發聲明稱：「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針。堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」

蔡英文贏得2020年台灣總統大選。（資料圖片）

馬曉光還指出，「兩岸關係和平發展，是促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣同胞一道，推動兩岸關係和平發展，增進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。」

此次台灣大選共有3組候選人，分別為親民黨和無黨籍聯手的宋楚瑜、余湘，國民黨和無黨籍聯手的韓國瑜、張善政，以及民進黨的蔡英文、賴清德。投票結果顯示，蔡英文得8,170,186票，韓國瑜獲5,522,119票，宋楚瑜608,590票。

在當選台灣總統後，蔡英文隨即召開國際記者會，會上她向北京喊話，強調其為兩岸和平穩定所做的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，致力於確保台海的和平穩定，「和平、對等、民主、對話」這8個字，是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑，希望北京當局可以理解。

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蔡英文還指出，民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇，兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。

自1996年台灣首次進行總統選舉以來，大陸國台辦均會在結果出爐後第一時間回應。

2016年1月16日台灣大選，民進黨候選人蔡英文當選第14任總統，當天，國台辦發表談話，稱「我們注意到台灣地區選舉結果。近8年來，兩岸雙方在堅持『九二共識』、反對『台獨』的政治基礎上，與兩岸同胞攜手開闢兩岸關係和平發展道路，建構兩岸交流合作制度框架，增進兩岸同胞福祉，保持了台海和平穩定，這一良好局面得來不易，需要倍加珍惜。我們對台大政方針是一貫的、明確的，不因台灣地區的選舉結果而改變。我們將繼續堅持『九二共識』，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動。在維護國家主權和領土完整的重大原則問題上，我們的意志堅如盤石，態度始終如一。我們願意與所有認同兩岸同屬一個中國的政黨和團體加強接觸交流，與兩岸同胞一道，維護兩岸共同政治基礎，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，共創中華民族偉大復興的光明未來。」

2012年1月14日台灣大選，國民黨候選人馬英九當選第13任總統，當天，國台辦發表談話，稱「我們注意到台灣地區領導人和民意代表選舉結果已經揭曉。近4年來的事實一再表明，兩岸關係和平發展是一條正確的道路，得到廣大台灣同胞的支持。我們真誠希望台灣社會安定、人民生活幸福。我們願意繼續在反對『台獨』、堅持『九二共識』的共同基礎上，與台灣各界攜手努力，承前啟後，繼往開來，進一步開創兩岸關係和平發展的新局面，共同致力於中華民族的偉大復興。」

2008年3月22日台灣大選，國民黨候選人馬英九當選第12任總統，當天，國台辦發表談話，稱「我們注意到了台灣地區領導人選舉的結果。陳水扁當局推動的所謂以台灣名義加入聯合國的公投遭到失敗，再次說明『台獨』分裂勢力搞『台獨』是不得人心的。兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望和期待，大家要共同為此而努力。」

2004年3月20日台灣大選，民進黨候選人陳水扁當選第11任總統，當天，國台辦發表談話，稱正密切關注事態發展。彼時據台灣媒體報道，參加競選的一方認為這是一次「不公平的選舉」，決定提出「選舉無效之訴」。

2000年3月18日台灣大選，民進黨候選人陳水扁當選第10任總統，當天，國台辦發表談話，稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣地區領導人的選舉及其結果，改變不了台灣是中國領土一部分的事實。和平統一是以一個中國原則為前提的。任何形式的『台獨』，都是絕對不允許的。對台灣新領導人我們將聽其言觀其行，對他將把兩岸關係引向何方，拭目以待。我們願意同一切贊同一個中國原則的台灣各黨派、團體和人士交換有關兩岸關係與和平統一的意見。我們呼籲廣大台灣同胞和我們一起，為維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，實現祖國的完全統一而共同努力。」

1996年3月23日台灣進行首次大選，國民黨候選人李登輝當選第9任總統，當天，國台辦發表談話，稱「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣領導人產生方式的改變及其結果，都改變不了台灣是中國領土一部分的事實。我們在一個中國原則基礎上發展兩岸關係的立場是一貫的，我們堅決反對製造『兩個中國』、『一中一台』和『台灣獨立』的立場也是一貫的。台灣問題純屬中國內政。我們反對外國勢力以任何形式和藉口干涉中國內政。我們寄希望於台灣人民，熱忱呼籲包括台灣同胞在內的全體中國人民攜起手來，為反對分裂、反對『台獨』，為發展兩岸關係、促進祖國統一進行堅持不懈的努力。」