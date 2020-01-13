雲南原書記秦光榮現身央視懺悔　貪腐細節曝光建奢華「秦家大院」

因獨子涉嫌嚴重違紀違法被調查，雲南省委原書記秦光榮主動投案，一度引發轟動。官媒央視周日（12日）播出反腐專題片《國家監察》披露案件更多細節，指出秦光榮出身農家，但在任職雲南省委書記後，從未停止收受紅包禮金，妻子收取紅包禮金數額都很大，其獨子秦嶺也是違紀違法膽大妄為，經濟上出了問題。

據悉，秦光榮主動投案主要是因為其獨子秦嶺捲入了中共建政以來第一大金融腐敗案——中國華融原董事長賴小民案。多位湖南、雲南政商界知情者透露，其子出事，是徹底壓垮秦光榮心理防線的最後一根稻草。

秦嶺在案發前擔任中國華融旗下港股上市公司華融投資的董事會主席，他被查出涉案單個交易的貪腐額就超過2億人民幣，案情性質極為惡劣。

央視專題片中，秦光榮談及兒子秦嶺被調查時表示，「當時對我來說也非常痛苦，也感到緊張。痛苦是兒子他要接受調查，緊張的也是怕自己一些問題要暴露出來。當時說這個問題的時候很糾結的，最後還是作出了一個重大的選擇，主動投案。」

面對鏡頭，秦光榮懺悔稱，「入黨多年，但真正沒有用黨章黨規來檢視自己，沒把理想信念真正作為自己的信仰。忘了初心、失了本心，愧對於黨、愧對於心」。

此外，專題片中披露，秦光榮生活上貪圖享受，愛慕虛榮。其在北京通州的別墅面積約1,200平方米，還在老家永州修建「秦家大院」，主體建築面積約1,600平方米，飛檐翹角、奢華氣派。

2019年5月9日，秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。2019年9月26日，官方通報秦光榮被開除黨籍。2019年10月9日，秦光榮被提起公訴。

中共反腐機構中紀委曾在通報中指出，秦光榮涉公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論；大搞迷信活動；大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓；特權思想嚴重，追求個人名利和物質享受，貪圖奢靡享樂，生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利；大搞權錢交易等問題。

秦光榮是中共十九大後第3名投案自首的原省部級官員，前兩人是河北省政協原副主席艾文禮，河南省人大常委會黨組副書記、副主任王鐵。

（綜合報道）