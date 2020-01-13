南昌艦入列引日媒關注：中國海軍除航母外最強水面艦艇

中國海軍055型驅逐艦首艘艦艇南昌艦入列儀式周日（12日）上午9時在山東青島舉行。日媒援引專家話稱，日本自衛隊會密切關注其性能和動態。 據悉，南昌艦南昌艦舷號為101，是2020年中國海軍入列的首艘艦艇，也是中國海軍首艘萬噸大驅加入戰鬥序列。

《日本時報》1月12日稱，南昌艦的入列將為中國海軍走向遠海提供更有利的幫助。報道引用新加坡拉惹勒南國際問題學院（RSiS）研究員兼海上安全專家格林（Collin Koh）的話稱，055型驅逐艦是中國海軍除航母外「迄今為止最強大的水面艦艇」。

格林表示，雖然南昌艦部署在青島，但不代表着它只會在青島附近海域活動。「南昌艦一定會吸引日本的注意，尤其在南昌艦組成的海軍編隊在遠海訓練後，從西太平洋通過宮古海峽返回時，自衛隊會密切關注它的性能和動向」。

+ 3 + 2

官媒指，055型驅逐艦滿載排水量超12,500噸，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

055型號最早出現於1968年，1981年改為預研型號，2000恢復研製，2009年正式立項，2014年開建。

知情人士稱，055所採用的電子信息技術在全球也具有領先性， 因為該艦在設計之初，集中當時中國最高端電子、武器和船舶製造水平。

不僅如此，有海軍專家表示，055型驅逐艦還能作為海基反導力量為中國支撐一道「防護傘」，堪稱亞洲第一驅逐艦，將成為未來中國海軍航母的主力「帶刀護衛」。

對於055驅逐艦首艘艦艇南昌艦，軍事專家李傑表示，南昌艦既能融合協調己方陸、海、空、天、電等各種平台的信息數據，又能指揮協調己方多種武器實施分步打擊和聯合作戰。

他進一步稱，南昌艦可「領銜掛帥」，組成一個戰力很強的「海上綜合作戰堡壘」。以它為中心的編隊可擔負多種海上作戰任務，使未來海上作戰及行動增加了許多選擇及樣式。

據悉，該艦2017年6月28日下水，2019年4月23日參加慶祝人民海軍成立70周年海上閲兵。該艦的入列，還標誌着中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

（綜合報道）