【中美角力】美軍計劃在太平洋部署特遣部隊對抗中國

美國媒體1月10日報道，美國陸軍將在太平洋地區部署一支專門的特遣部隊，能夠針對中國展開情報、電子、網絡和導彈等方面的行動，這支部隊將可能駐紮在菲律賓和台灣以東方向的島嶼上。

隨着中國正逐步在經濟與軍事等領域實現全方位崛起，美國近年來加強了對中國的防範。圖為2019年12月13日，美國國防部長埃斯珀表示，中國是五角大樓的首要目標，重要性超過了俄羅斯。（AP）

彭博社1月10日報道，美國陸軍將在太平洋地區部署的特遣部隊，用意是加強美軍旨在對抗中國的努力。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）預計將於10日在華盛頓舉行的一次活動上詳細介紹這支部隊。

這支部隊還將配備打擊陸基和海基目標的遠程精密武器，如高超音速導彈等，在發生衝突時為美國海軍艦艇掃清道路。

麥卡錫在接受採訪時說，這支陸軍特種部隊將有助於壓制中國和俄羅斯已經擁有的一些能力，中俄試圖讓美國航母戰鬥群遠離亞洲大陸。

彭博社報道，這支部隊可能駐紮在台灣和菲律賓以東方向的島嶼上。麥卡錫說，這支部隊將得到一項新的協議的支持，美國陸軍將與負責開發和管理美國間諜衛星的國家偵察局（National Reconnaissance Office）簽署這項新的協議。

他說，根據該協議，美國陸軍戰術部隊將能夠更好地利用從現有和未來近地軌道衛星收集到的信息。

報道稱，美軍這一戰略轉移將有助於美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）實現美國長期以來的一個目標，即把更多的美國軍力從歐洲、中東和非洲轉移到太平洋地區，讓美國更好地應對「勢均力敵的競爭對手」中國，以及歷史上的對手俄羅斯。

根據麥卡錫的設想，此舉將允許美國陸軍在太平洋地區創建一個新的模式，使地面部隊能夠「打穿」敵人的海空防線。