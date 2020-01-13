中國外交溝通方式轉變　北京透露開通Twitter帳號目的

中國外交溝通方式似乎正在發生本質上的轉變，就中國外交部開通推特（Twitter）帳號的目的，外交部發言人披露內情。

在今天（13日）中國外交部例行記者會上，發言人耿爽首先對記者關注外交部發言人辦公室開通了推特帳號表示感謝。

耿爽指出，實際上，很多中國駐外使領館及中國駐外外交官也都開通了境外社交媒體賬號。

同其他國家的外交部門和外交官一樣，耿爽表示，中方在推特等一些境外的社交媒體平台上開通帳號，目的就是為了更好地對外進行溝通，更好地介紹中國的情況、中國的政策。

耿爽還表態，中方願通過推特等社交媒體平台與外界加強溝通交流，增進相互了解。

據悉，中國外交部在2019年10月註冊的推特 「Spokesperson發言人辦公室」，於12月初開始發佈英文推文引發關注。該推特介紹稱，「跟隨我們可以了解有關中國外交的更多信息」。

中國外交部在2019年10月註冊的推特 「Spokesperson發言人辦公室」，於12月初開始發佈英文推文引發關注。（推特@MFA_China)

對於中國外交部開始在推特上的發聲，有分析表示，此舉透露出中國外交官風格上更加強勢，姿態上更加主動，對外發聲方式更加多元的變化明顯。

另據BBC中文網發文稱，在推特上共發現55個中國外交官或大使館、領事館的賬號，其中32個都是在2019年註冊的。

正如《多維新聞》此前所指出，現在已不同，西方媒體在報道時也發現，中國大使隊伍不再是那種官僚主義、按部就班的外交官，而是在傳達中共領導人外交立場的基礎上，更加積極主動。在做到有理有據反擊的同時，他們也會靈活引導西方看待中國的方式。

以前，西方國家討論最多的都是西方各國大使如何影響中國及雙邊關係，而不是中國大使如何改變西方認識。西方也從來不認為他們會被改變，也拒絕接受改變。但以崔天凱和劉曉明等中國駐外大使的作風來看，形勢正在發生扭轉。

換句話說，以前是中國向西方學習，現在更多地是西方通過大使等不同渠道和媒介，了解中共、了解中國，甚至說向中國學習。正如崔天凱所說，在貿易領域，中國是從發達經濟體那裏學到了一些經貿理論，然而現在的問題是，他們不再相信當初自己傳授的那一套了。