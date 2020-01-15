【中聯辦換人】「救火隊長」駱惠寧非常任命折射習氏用人觀

「非常時期，非常之人，非常任命」。1月4日，中國官方公布香港中聯辦最新人事調整，卸任山西省委書記職務月餘，已經出任全國人大財經委員會副主任委員的駱惠寧，接替王志民出任香港中聯辦主任。鑑於香港修例風波引起的香港社會的動盪，這一人事引發各方面的關注。

駱惠寧的非常任命，引發諸多關注與期待。（新華社）

在香港今天的局勢之下，駱惠寧的被重新啟用無疑將扮演「救火隊長」的角色。這位曾經主政過兩個省份資歷深厚地方大員，有什麼特別之處能夠獲得中央的青睞，在已經「退居二線」之後又被重新啟用、擔綱大任的呢？觀察駱惠寧赴港履新之後一系列動作，以及他半個多世紀的執政經歷，答案便擺在眼前。而駱惠寧的破格擢用，也是習近平時代中共的「用人觀」一次特別展示。

駱惠寧公開露面展現務實

務實是駱惠寧這位曾經主政中國兩個內陸省份的地方大員身上，最為突出的標籤。這一點從他他剛赴香港便已經顯露——剛剛赴任中聯辦主任的駱惠寧，有過五次公開露面。分別是在來到香港上班的第一天，1月6日上午他會見傳媒發表「就職演說」。

中聯辦歷來在大樓外見記者，駱惠寧第一次會見記者，就破了這個例。據稱，駱當時說外面風大，讓職員請記者們進大樓開會。駱惠寧是中聯辦第六任主任，卻是第一位在上任時便邀請記者進入中聯辦大樓內發表講話的主任，並承諾日後會與傳媒交流，此舉足見駱惠寧的務實。

駱惠寧拜會了香港回歸後首任特首董建華。（微博@香港中通社）

另外，他1月8日還攜5位副手去深圳與深圳市委書記、市長會談。這是駱惠寧履新後第二次公開活動。「推動深港兩地在青年創新創業、經貿往來等多領域務實合作」「推動粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設」也是此次會談的重點。以駱惠寧在中國官場的資歷——兩任中央委員、兩任地方省委書記，至少比僅僅是廣東省委常委的深圳市委書記「高出兩階」，他在履新之初就能夠「屈尊」主動到深圳拜會，洽談，同樣展現他務實特質。

駱惠寧第三場公開會面，是會晤特首林鄭月娥。作為香港中聯辦主任，駱惠寧與香港特首林鄭會晤，是一個既定動作。第四場公開會晤，駱惠寧是拜會香港第一任特首董建華。駱惠寧拜會董建華既是一種禮貌和尊重，是代表中央政府表達對首任特首的致意，又是一種交流取經。中共官場歷來就有到任後拜會「老同志」傳統，這一方面體現了尊重，另一方面也更有利於工作的展開。這同樣是務實的舉動。

畢業於中國人民大學經濟學院政治經濟學專業，獲得經濟學博士學歷的駱惠寧，曾在安徽工作了30多年，直到2003年，駱惠寧首次跨省調整，任青海省委副書記、省委黨校校長。7年後，駱惠寧於2010年任青海省省長。2013年，駱惠寧出任青海省委書記。2016年，駱惠寧調任山西省委書記，直至2019年11月30日卸任，12月28日出任全國人大財政經濟委員會副主任委員，直至此番履新中聯辦。

駱惠寧此前赴深圳拜會深圳市委書記及市長。（影片截圖）

「非常」任命背後的「用人觀」

查閲駱惠寧的仕途簡歷，會發現有三個特別之處。一是他並非港澳系統或外交系統出身。二是他乃中共「封疆大吏」出身，資歷深，在安徽、青海、山西三地擔任過省領導，其中以省委書記的身份主政青海、山西，是兩屆中央委員和一屆中央候補委員。三是1954年出生的駱惠寧已經年滿65，到了中國官場正部級官員的退休年齡，他不久前卸任山西省委書記，正是因為年齡到線。結果在「退居二線」短短几天之內，他重新從全國人大轉赴香港中聯辦，擔任實職，可謂超齡服役。

平民出身，起於基層，在沒有任何特殊背景和靠山幫扶的情況下，一步一步在中國政界打拼近半個世紀走上高位，且任職多在窮困事艱之地的駱惠寧，無疑是中共執政團隊成長出來的精英人物之一。眼下的香港深陷迴歸中國22年來最嚴峻的管治危機，經濟出現技術性衰退，社會局勢緊張對立，駱惠寧打破諸多慣例，臨危受命「空降」中聯辦，顯然是帶着中央的使命來「救火」的。可以說，駱惠寧的破格擢用，展現了習近平時代的「用人觀」。

對於駱惠寧而言，在「救火」層面，駱惠寧經歷過3次嚴峻考驗。1998年中國遭遇特大洪災，長江流域巢湖水位暴漲，時任巢湖地委書記的駱惠寧在抗洪現場調動4萬人連續幾天築堤防洪，確保災區安全。2010年青海玉樹發生6次地震，最高震級7.1級，時任青海省長的駱惠寧兼任玉樹地震災後重建工作領導小組組長，主持災區救災、賑災和災後重建工作。2014年山西官場塌方式腐敗被揭開，人事洗牌的同時經濟增速滑落到5%以下，駱惠寧赴晉工作後在整治官場與經濟發展兩方面都被認為取得了重要進展。

2017年6月21日至23日，習近平在山西考察，駱惠寧（右一）陪同。

特別是在山西的任職經歷，是駱惠寧仕途最亮眼的一筆。駱惠寧出任山西省委書記時，「塌方式腐敗」的山西官場，剛剛經歷大的政治和人事動盪——2014年9月至2016年4月這19個月內，山西有139名官員掉「官帽」，被免職或改任非領導職務，平均一個月7人被「刷下」，整個山西官場陷入癱瘓狀態。駱惠寧2016年6月「火線補位」，通過三年時間不僅重建山西政治生態，而且給山西經濟開出了「創新驅動、轉型升級」的「藥方」，在推動山西經濟轉型上可以說也取得成效。

低調、務實且長於治亂、治吏，性情寬厚、温和，是觀察家對於駱惠寧的評價。2019年6月，中共領導人習近平在山西考察3天，據稱對駱惠寧印象深刻，對他治下的山西經濟社會發展「取得的成績和各項工作給予肯定」。現如今，駱惠寧被調往面臨嚴峻管治危機的香港，顯然是希望以其當年重建山西政治生態的魄力，在實行「一國兩制」的香港，擔負起更具政治挑戰的改革重任，扭轉當前北京治港工作的困境。可以說，駱惠寧重新啟用是習近平對於「務實」、「接地氣」、「經受過考驗」官員青睞信任的再度展現。

作為一個在面對問題時擅長單刀直入、直插問題核心的領導者，習近平很清楚一些關鍵和特殊的崗位，需要應用特殊的任用邏輯。在特殊的時代環境和政治背景下，更是如此。無論是曾經的中紀委書記王岐山，還是今天負責中美貿易談判的國務院副總理劉鶴，無論是地方上的重慶市委書記陳敏爾，還是現在的「救火隊長」駱惠寧，他們最終都走到了關鍵位置，他們身上所具有的共同點是關鍵。可見，有能力有擔當，是習選賢任能最基本要素。作為一種政治邏輯和必須途徑，重用「務實的人，經受過考驗的人」有助於迅速穩定政局並形成推進改變的合力。

抱以希望也不可操之過急

當然，最後也有強調一點，縱觀今天海內外輿論，對於駱惠寧都給予了很高的希望。需要也需要認清一個現實，儘管駱惠寧的「特別任命」代表了中央治港思路調整的信號。但是抱着一種駱惠寧一來就能藥到病除，香港問題徹底解決的心態，就操之過急。一方面是因為駱惠寧他只是中聯辦主任，是扮演中央和香港聯絡的角色，不是「香港黨委書記」。中央和駱本身對此都有清醒認知。二則之所以說香港問題是深層次結構性矛盾，就不要指望問題只依靠一個人一蹴而就解決。

2020年元旦，香港大量民眾走上街頭。（HK01）

因此，用一種比較「保守」的心態來看，不用對駱抱有太高期望，更不能用過去的常態來看待駱的到來。輿論不要因為受夠了今天香港的現狀，就不切實際地過度希冀駱惠寧能夠大破大立。駱的政治使命是破局。這個破局包含，整肅與調整中聯辦，甚至自下而上挖掘弊案與業已形成的不正常的官商關係，而這種官商關係一定有別於國內的，是帶有香港特色的。

其次，駱惠寧是要破除過去二十二年間內地與香港那種井水不犯河水那種消極的陸港關係，以及逐步形成的各種利益關係。

對於香港自身而言，駱惠寧一定會不斷影響港府在政治上治理香港的那種綏靖政策，比如港獨由暗度到明獨，這是中央不可接受的，對國家安全構成了現實的嚴重威脅。通過這些破局，能為今後香港特區政府政治的重構以及涉港機構的重構打開這個豁口，重塑香港政商關係，重塑香港社會氣氛。