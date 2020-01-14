中國海警艦船首訪菲律賓　將與菲舉行聯合演習

當地時間2020年1月14日，中國海警5204艦抵達菲律賓馬尼拉港，將與菲律賓海岸警衛隊舉行兩國海上執法機構的首次海上聯合演習。

據悉，這是中國海警船首次訪菲。此次訪問將持續到17日。訪問期間，雙方將開展艦船開放日、搜救和滅火聯合演習以及體育友誼賽等多項活動。

中國海警局局長王仲才少將將同期率團訪菲並出席將於1月14日至16日在馬尼拉舉行的中菲海警聯委員會第三次會議。

據瞭解，中菲海警聯委會於2017年2月正式成立。過去3年來，中國海警局和菲律賓海岸警衛隊保持密切聯繫和頻繁高層交往並建立了熱線機制，增進了雙方在共同商定領域的溝通。兩國海警還同意加強在打擊跨國犯罪、海上搜救、漁業執法、環境保護及應急處置等領域合作。

稍早前，據菲律賓海岸警衛隊發言人1月8日向媒體透露：1月13日至17日，中國海警局將派遣中國海警5204艦，對菲律賓馬尼拉進行為期四天的友好訪問。並將於1月14日舉行首次海上聯合演習，演習內容包括海上搜救與消防演練等科目。除演習訓練外，在訪菲期間，兩國海警官兵還將舉行其他雙邊友好交流活動。

本次出訪的中國海警5204艦，是中國自行研製生產的新一代718型海警巡邏艦，該艦由七〇一研究所設計，總體佈置更像是一艘標準的護衛艦，其總長102米，型寬13.9米，型深5.7米，滿載吃水3.7米，滿載排水量2200噸，最大航速23節。主要武器為一座HPJ-26型76mm速射艦炮，兩座HPJ-17型30mm單管機關炮，火力強大，超過中國以往任何海警艦船。

718型巡邏艦主要擔負在中國管轄的全部海域執行維權執法、巡邏值守、海上監管、打擊海上犯罪、實施海上搜救等職責。