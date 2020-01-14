尹弘履新河南省長躋身正部級　曾援藏三年

1月14日，河南省第十三屆人民代表大會第三次會議選舉尹弘為河南省人民政府省長。

公開簡歷顯示，尹弘曾任上海市委副書記，於2018年11月底北上河南，任省委副書記、省政府黨組書記，並於次月獲任副省長、代省長。

前任河南省長陳潤兒已於2018年10月底出任寧夏回族自治區黨委書記。

目前，河南省政府班子為「一正七副一秘書長」，包括：省長尹弘，常務副省長黃強，副省長舒慶、戴柏華、何金平、武國定、劉偉和霍金花，秘書長朱煥然。

公開資料顯示，1963年出生的尹弘此前的仕途經歷幾乎從來沒有離開過上海，從1985年上海工業大學留校，到1994年履新新成立的上海大學，一直在高校團委工作。1994年底調任上海計劃委員會辦公室副主任可以說是尹弘離開高校踏足上海政壇的起點。

此後他先後出任松江縣副縣長、長寧區副區長、閘北區區長，甚至到2012年躋身上海市委常委，兼任市委秘書長、市委專職副書記等，都一直活躍於上海政壇。

事實上，這期間唯一「脱離」上海政壇的時間是他在2001年作為上海第三批援藏幹部聯絡組組長遠赴西藏任日喀則地委副書記的3年。這段「援藏」的艱苦經歷對一名廳級官員積累資歷實際上是頗為重要的。

1994年中共召開第三次西藏工作座談會，明確了新時期「分片負責，對口支援，定期輪換」 的幹部援藏政策。自此，中央和17省區定期向西藏委派由副廳級官員帶隊的援藏隊伍，服務期一般3年，可續期。

如今，該計劃動員成千上萬的內地官員赴藏支援建設，遍及各個部門。這一計劃同時也成就了不少人，使其在仕途上走得更遠，尹弘是其中之一。