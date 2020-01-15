【黑鷹墜落】遇難軍官公祭　美軍將領現身致敬

台軍黑鷹直升機墜機事件中遇難的參謀總長沈一鳴上將等8名官兵公奠儀式1月14日在台北松山基地指揮部舉行。 公奠儀式由台灣總統蔡英文主持，美國國國防部代表、准將艾斯勒（Matthew C. Isler）現身引發關注。

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美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑率美軍現役准將馬修尹斯勒（MATTHEW C. ISLER，二排中）等文武官員向沈一鳴靈位弔唁。（網絡圖片）

蔡英文在國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維陪同下，出席悼念並主持追晉儀式，並頒贈褒揚令。殉職家屬強忍悲痛，自蔡英文手中領受勛章和褒揚令。

中央社報道，美國在台協會（AIT）處長酈英傑率團到場致敬。司儀唱名時提及與祭者為「美國防部代表艾斯勒准將」以及「休特士官長」。

知情人士表示，出席的現役將領，應為美軍現役空軍准將馬修．艾斯勒。

蔡英文在講話中向遇難家屬表示慰問，並稱他們的去世是台灣的重大損失。蔡英文說，台灣2300萬民眾都為他們的去世感到悲痛。蔡英文還宣布，由沈一鳴提出的三項空軍獎勵方案已經得到行政院的批准。

公奠儀式結束後，三架UH-60M黑鷹直升機和4架幻象2000戰機編隊升空向遇難官兵表示敬意。

美國國防部代表，現役空軍准將艾斯勒的出現格外引人注目。台灣媒體稱，這是近年來首次公開訪問台灣的美軍現役將官。艾斯勒現任美國空軍國際事務副部長區域事務辦公室主任。

除美國外，出席公祭的還有尼加拉瓜、巴拉圭、宏都拉斯等台灣邦交國大使和武官，以及美國、法國、日本、南韓和新加坡駐台代表。

據悉，蔡英文連任總統後天天會見美方人士，1月14日接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團時指出，美國是台灣最重要的戰略伙伴，感謝美國長期的支持，未來台灣也會跟美國繼續強化雙邊夥伴關係。據悉，訪團成員包括前美國駐港總領事唐偉康等人。