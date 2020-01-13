【黑鷹失事】參謀總長人選「海陸之爭」？　傳王信龍黃曙光呼聲高

空軍出身的台軍參謀總長沈一鳴上將1月2日搭乘黑鷹直升機殉職，遺缺由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理迄今。隨着大選落幕，蔡英文獲得連任，參謀總長接班人選成為各界議論的話題。 台媒報道，軍方人士周日（12日）透露，參謀總長一職將由海軍司令黃曙光上將，或前陸軍司令、國防大學校長王信龍接任，兩人呼聲最高；不過台灣國防部表示，這些說法均屬臆測。

據悉，黃曙光從蔡英文上任不久，就接任海軍司令至今，是近年任期最久的司令。1957年出生的黃曙光是海軍二級上將，籍貫湖南省，1979年畢業於海軍軍官學校（68年班），同期同學有前海軍教準部指揮官盧前悌中將，黃曙光有潛艇戰隊長的資歷，也是該年班唯一的二級上將。

黃曙光也是蔡英文上任後第一位被核定晉升的二級上將，接替李喜明二級上將為海軍司令，被稱為推動「潛艇國造」國防政策的執行者，據傳去年原本將擔任參謀總長，但因潛艦業務處於關鍵時刻，最後由同樣具有豐富經驗的沈一鳴擔任。

2017年3月，黃曙光曾赴美國主持派裏級巡防艦接艦典禮，並赴華盛頓，成為特朗普就任美國總統以來首位訪美的台灣將領。另外，台北市副市長黃珊珊為黃曙光胞妹。

黃曙光的學歷為，海軍官校68年班、國防大學指揮參謀班82年班、國防大學戰略參謀班90年班；曾任國防部作戰及計劃參謀次長室處長、海軍一六八艦隊艦隊長海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官海軍司令部副司令、海軍司令部司令。

《聯合報》報道稱，黃曙光接任參謀總長後，現任副參謀總長執行官劉志斌上將，將接任黃曙光的海軍司令職務。但據《中央社》報道稱，前陸軍司令、國防大學校長王信龍也是參謀總長熱門人選之一。報道指出，台灣國防部回應，有關參謀總長一職，日前已核定由劉志斌代理，其餘人事報道均屬臆測。

王信龍曾任陸軍花東防衛指揮部副指揮官、陸軍司令部計劃處處長、第六軍團指揮部副指揮官、國防部參謀本部人事參謀次長室次長、陸軍司令等職。

（綜合報道）