【扶貧貪腐】陝西原副省長藉扶貧牟利　與私企老闆組建「開心團」

2020年是內地決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年。中央紀委國家監委聯合央視攝製的反腐專題片《國家監察》近日在內地播出，其中在第三集《聚焦脫貧》中，因受賄罪被判囚15年的陝西省原副省長馮新柱現身說法，農村出身的他承認自己在扶貧工作上辦事不力，並懺悔稱「確實是自己忘本了」。 節目還披露，馮新柱將扶貧項目分給多個私企老闆，並且和這些私企老闆組建了名為「開心團」的微信群組。

馮新柱受賄逾7千萬元人民幣。（資料圖片/視覺中國）

馮新柱案：首次提及「落實脫貧攻堅不力」

2018年初，陝西省政府原黨組成員、副省長馮新柱被立案審查。在中央紀委國家監委的通報中，馮新柱「對黨中央關於脫貧攻堅重大決策部署落實不力、消極應付，且利用分管扶貧工作職權謀取私利」被放在了開頭的醒目位置。這是對中管幹部的落馬通報內首次提及「落實脫貧攻堅不力」，外界指這釋放出中央嚴肅查處扶貧領域腐敗和作風問題的鮮明態度。

2015年4月，馮新柱從銅川市委書記提任陝西省人民政府副省長，分管扶貧和農業，兼任省脫貧攻堅領導小組副組長。不過，陝西省紀委常委、監委委員李獻峰則透露，馮新柱嫌棄扶貧工作出力不討好，曾對秘書說「懶得管，不想管」，所以分管的扶貧工作搞得一塌糊塗。

內地要在2020年打贏「脫貧攻堅戰」。（資料圖片／視覺中國）

被約談後仍敷衍應付 亂撥扶貧款項謀私

直到2017年被國務院約談後，馮新柱才按照整改要求，選擇了淳化縣作為自己的對口扶貧點，但他在其後一年內只到過當地3次調研，且每次都是來去匆匆。在馮新柱分管陝西省扶貧期間， 他除了對扶貧工作敷衍應付，甚至利用手中扶貧資金管理權謀取私利。

在馮新柱的幫助下，和他關係密切的三家私營企業順利加入精准扶貧試點項目，每一家都獲得上千萬元（人民幣．下同）的扶貧資金投資。據介紹，馮新柱跟這些老闆住在一起、吃在一起、玩在一起，還組建了一個微信群叫「開心團」，大家在一起打麻雀、吃喝玩樂、旅遊，由這幫老闆買單。

馮新柱在專題片中承認自己「忘本」。（央視截圖）

多年來，馮新柱早已習慣高消費的生活，而維持這種生活靠的就是權錢交易的違紀違法所得。他落馬時，從家中搜出的購物卡就多達674張，最終查明，他受賄總額高達7,000多萬元。

（綜合報道）