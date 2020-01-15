解放軍啟動「冬季大換血」　吳喜鏵履新福建省軍區司令員

解放軍2019年冬季將領調整中，曾任原總參謀部應急辦公室副主任的吳喜鏵少將履新福建省軍區司令員，該職此前由海軍少將王濱擔任。

吳喜鏵任總參謀部應急辦公室副主任期間，曾多次出席國新辦新聞發布會。（中國政府網）

據莆田市委機關報《湄洲日報》1月13日消息，1月9日，莆田軍分區黨委第一書記任職大會召開。省軍區司令員吳喜鏵宣讀任職決定並頒發任職通知書，市委書記劉建洋任莆田軍分區黨委第一書記。這是吳喜鏵首次以福建省軍區司令員身份亮相官方報道。



吳喜鏵早前已赴閩履新。據《福建日報》此前報道，1月8日，省軍區黨委十屆四次全體（擴大）會議在榕召開。省軍區黨委領導蘇保成、吳喜鏵等出席會議。另據《福建衛視新聞》報道畫面，吳喜鏵身着少將肩章出席座談會。



公開資料顯示，吳喜鏵曾任原總參謀部應急辦公室副主任，後轉崗火箭軍。2017年7月火箭軍舉行晉升將官軍銜儀式，吳喜鏵晉升為少將軍銜。



值得一提的是，吳喜鏵在任總參謀部應急辦公室副主任期間，多次出席國新辦新聞發布會，如2012年7月的建軍85周年新聞發布會，2013年4月的《中國武裝力量的多樣化運用》白皮書發布會。



吳喜鏵曾在發布會上介紹，2012年底總參謀部在全軍開展軍車管理專項整頓活動以來，軍車違章抄告起訴大幅度下降，其中北京地區按年下降35%，全軍將進一步防止軍車號牌造假、盜用、濫掛等情況發生。

而不再擔任福建省軍區司令員的王濱，2018年7月出任該職，2019年7月仍以該身份出席全省徵兵領導小組會議。作為海軍少將，王濱是軍改後為數不多的出任省級軍區主官的軍兵種將領。



據了解，在2019年冬季將領調整中，北京、福建、江蘇、安徽、江西等多個省級軍區領導層調整。其中，曾任第83集團軍政治工作部主任的張凡迪少將轉崗北京衛戍區，曾任陝西省軍區副司令員的張黎鴻少將履新江蘇省軍區司令員，曾任原總參軍訓部空軍訓練局局長的劉孝華空軍少將履新安徽省軍區司令員，曾任任中部戰區陸軍副政委的徐貴福少將履新江西省軍區政委。