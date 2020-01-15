【無惡不作】殺人販毒組織賣淫開賭場　深圳特大涉黑團夥被公訴

去年年初，深圳市公安局破獲一個長期盤踞在寶安區燕羅、松崗街道一帶的以文潤祥為首的涉黑團夥。該團夥曾橫行鄉里，無惡不作。 近日，深圳市人民檢察院以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、故意毀壞財物罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、容留他人吸毒罪、組織賣淫罪，對涉案的文潤祥、賴才興等39人提起公訴。

陳年命案牽出涉黑團夥

深圳市公安局相關負責人透露，這個團夥早期以收保護費起家，之後涉足黃賭毒等違法犯罪活動，大肆斂財，逐漸發展壯大起來，後期還壟斷電單車拉客、廢品收購等行業。

而該團夥進入警方視野的是一宗陳年命案。多年前，在光明李松蓢發生過一起命案，一名保安員潘某被人砍傷致死。當時，警方接報後，立即展開調查，抓獲一個外號「黑仔」的嫌疑人，此人最後被判有期徒刑8年，但幕後主使因證據不足等原因一直沒有到案。

經調查，幕後主使是一個外號叫「單眼才」的人。後來查實為該團夥二級骨幹成員。「單眼才」常因爭搶「賭博機」利益與人發生衝突。一次，在李松蓢一帶，「單眼才」搶地盤不成，便伺機報復對方，最終導致了潘某的死亡。

警方以「單眼才」為突破口，不斷深入挖掘研判，串並案件，發現在寶安區燕羅、松崗街道一帶，存在一個以文潤祥為首的涉黑團夥，團夥成員長期在當地從事違法犯罪活動，嚴重破壞當地社會治安、經濟秩序。為將該團夥一網打盡，深圳警其後成立專案組展開調查。

涉黑團夥無惡不作，犯下搶劫、敲詐勒索、聚眾鬥毆、組織賣淫等多項罪行。（資料圖片）

橫行鄉里犯案60餘宗

警方認為，這個團夥層級分明，共有四級，核心人物是文潤祥，「單眼才」則是文潤祥發展的手下，涉及的違法犯罪案件有60餘宗。據悉，該團夥曾壟斷大排檔的啤酒供應，一旦有外人涉足啤酒生意，他們就尋釁滋事，甚至開摩托車直接撞人，以暴力手段打壓對手，從而一家獨大。

待抓捕時機成熟後，2019年1月4日，深圳警方組織警力開展集中收網行動，100多個抓捕小組奔赴13個省市，最終將該團夥搗破。以組織、領導、參加黑社會性質組織罪，逮捕犯罪嫌疑人71人，查封、扣押、凍結涉案資產，總價值1.1億餘元人民幣。

（深圳大件事）